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Чуть не утонул на съёмках. Российские актёры, которые сами выполняют сложные трюки

17 марта 2021 14:07
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Зрители привыкли, что опасные трюки за актеров выполняют дублеры, профессиональные каскадеры. Но некоторые отказываются от помощи профессионалов. Вот те российские актеры, которые самостоятельно выполняют даже самые сложные трюки в кадре.

Павел Прилучный

Чуть не утонул на съёмках. Российские актёры, которые сами выполняют сложные трюки-1

Фото: instagram.com/bugevuge

Еще с юношества российский актер профессионально занимался боксом, а в 14 лет даже стал кандидатом в мастера спорта. В будущем Прилучный не захотел стать спортсменом, но боксерское прошлое однозначно помогло в съемках. Например, в сериале «Мажор» актер выполнял абсолютно все трюки самостоятельно. В одном из эпизодов персонажа Прилучного бьют битой по голове. Ударить нужно было в полную силу, чтобы все выглядело правдоподобно. Хорошо, что обошлось одним дублем.

Никита Панфилов

Чуть не утонул на съёмках. Российские актёры, которые сами выполняют сложные трюки-4

Фото: instagram.com/ panfilov_nikita

Никита Панфилов, наоборот, хотел связать свою жизнь со спортом, хотя и родился в театральной семье: отец был директором театра, а мать режиссером. В школе Никита занимался греко-римской борьбой и в 8 классе попал в олимпийский резерв юношеской сборной. Со спортом продолжить не получилось, зато теперь многие трюки в фильмах актер выполняет самостоятельно. Его Сотников в «Лихаче» ездит на мотоцикле сам.

Сергей Жарков

Чуть не утонул на съёмках. Российские актёры, которые сами выполняют сложные трюки-7

Фото: instagram.com/ zharkovsa

Детство и юность будущего актера прошли в криминальном районе Санкт-Петербурга, поэтому Сергею часто приходилось участвовать в разборках и драках. Чтобы суметь постоять за себя, Жарков решил заняться боксом и добился в этом неплохих успехов. Он получил первый юношеский разряд. Сейчас во всех фильмах Сергей Жарков выполняет трюки сам: лихо ездит на автомобиле, падает с мотоцикла и даже прыгает по обледеневшим крышам.

Владимир Епифанцев

Чуть не утонул на съёмках. Российские актёры, которые сами выполняют сложные трюки-10

Фото: instagram.com/ vladimirepifantsev69

В 16 лет он уже полностью разбирался в боевых искусствах. Возможно, именно это позволило Епифанцеву выполнять сложные трюки на съемках. Актер активно ведет Instagram, куда выкладывает личные достижения: он постоянно следит за фигурой занимается в тренажерном зале четыре раза в неделю.

Александр Устюгов

Чуть не утонул на съёмках. Российские актёры, которые сами выполняют сложные трюки-13

Фото: instagram.com/ ekibastooz

Звезда «Ментовский войн» в культовом сериале сам выполняет все трюки в кадре. Одним из самых сложных стал эпизод, когда Устюгову нужно было перепрыгнуть целый лестничный пролет и упасть на спину.

Михаил Пореченков

Чуть не утонул на съёмках. Российские актёры, которые сами выполняют сложные трюки-16

Фото: instagram.com/ porechenkov_official_page

В свои 52 года актер находится в прекрасной физической форме. Пореченков сыграл в фильмах «9 рота», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург». Однажды на съемках Михаил перевернулся на мотоцикле. Все обошлось лишь ушибом и царапинами. А на съемочной площадке фильма «Жаркое лето девяносто девятого» актер вообще чуть не утонул.

Дмитрий Певцов

Чуть не утонул на съёмках. Российские актёры, которые сами выполняют сложные трюки-19

Фото: instagram.com/  dima_pevtsov

Какими видами спорта только не занимался этот российский актер: дзюдо, карате, плавание, горнолыжный спорт и даже фигурное катание. В сценах с драками он участвует самостоятельно. На съемках фильма «Зверь» он спасал свою киновозлюбленную и дрался с местной мафией.

А теперь посмотрите на знаменитостей, которые вообще не выглядят на свой возраст. Некоторым из них далеко за 50 (подробности здесь).

# Кино # калейдоскоп # Павел Прилучный # Михаил Пореченков # Дмитрий Певцов # Фотофакт

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