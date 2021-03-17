Чуть не утонул на съёмках. Российские актёры, которые сами выполняют сложные трюки

Зрители привыкли, что опасные трюки за актеров выполняют дублеры, профессиональные каскадеры. Но некоторые отказываются от помощи профессионалов. Вот те российские актеры, которые самостоятельно выполняют даже самые сложные трюки в кадре.
Зрители привыкли, что опасные трюки за актеров выполняют дублеры, профессиональные каскадеры. Но некоторые отказываются от помощи профессионалов. Вот те российские актеры, которые самостоятельно выполняют даже самые сложные трюки в кадре.
Фото: instagram.com/bugevuge
Еще с юношества российский актер профессионально занимался боксом, а в 14 лет даже стал кандидатом в мастера спорта. В будущем Прилучный не захотел стать спортсменом, но боксерское прошлое однозначно помогло в съемках. Например, в сериале «Мажор» актер выполнял абсолютно все трюки самостоятельно. В одном из эпизодов персонажа Прилучного бьют битой по голове. Ударить нужно было в полную силу, чтобы все выглядело правдоподобно. Хорошо, что обошлось одним дублем.
Фото: instagram.com/ panfilov_nikita
Никита Панфилов, наоборот, хотел связать свою жизнь со спортом, хотя и родился в театральной семье: отец был директором театра, а мать – режиссером. В школе Никита занимался греко-римской борьбой и в 8 классе попал в олимпийский резерв юношеской сборной. Со спортом продолжить не получилось, зато теперь многие трюки в фильмах актер выполняет самостоятельно. Его Сотников в «Лихаче» ездит на мотоцикле сам.
Фото: instagram.com/ zharkovsa
Детство и юность будущего актера прошли в криминальном районе Санкт-Петербурга, поэтому Сергею часто приходилось участвовать в разборках и драках. Чтобы суметь постоять за себя, Жарков решил заняться боксом и добился в этом неплохих успехов. Он получил первый юношеский разряд. Сейчас во всех фильмах Сергей Жарков выполняет трюки сам: лихо ездит на автомобиле, падает с мотоцикла и даже прыгает по обледеневшим крышам.
Фото: instagram.com/ vladimirepifantsev69
В 16 лет он уже полностью разбирался в боевых искусствах. Возможно, именно это позволило Епифанцеву выполнять сложные трюки на съемках. Актер активно ведет Instagram, куда выкладывает личные достижения: он постоянно следит за фигурой – занимается в тренажерном зале четыре раза в неделю.
Фото: instagram.com/ ekibastooz
Звезда «Ментовский войн» в культовом сериале сам выполняет все трюки в кадре. Одним из самых сложных стал эпизод, когда Устюгову нужно было перепрыгнуть целый лестничный пролет и упасть на спину.
Фото: instagram.com/ porechenkov_official_page
В свои 52 года актер находится в прекрасной физической форме. Пореченков сыграл в фильмах «9 рота», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург». Однажды на съемках Михаил перевернулся на мотоцикле. Все обошлось лишь ушибом и царапинами. А на съемочной площадке фильма «Жаркое лето девяносто девятого» актер вообще чуть не утонул.
Фото: instagram.com/ dima_pevtsov
Какими видами спорта только не занимался этот российский актер: дзюдо, карате, плавание, горнолыжный спорт и даже фигурное катание. В сценах с драками он участвует самостоятельно. На съемках фильма «Зверь» он спасал свою киновозлюбленную и дрался с местной мафией.
А теперь посмотрите на знаменитостей, которые вообще не выглядят на свой возраст. Некоторым из них далеко за 50 (подробности здесь).