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Как реагируют женихи на первую встречу с невестой на свадьбе. Трогательные фото

18 августа 2019 16:15
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Есть моменты, когда не нужно никаких слов, эмоции все скажут сами за себя. Один из них – это первая встреча жениха и невесты на свадьбе.  

Взволнованные лица молодоженов в этот момент – бесценны. Фото, сделанные на память, помогают запечатлеть воспоминания на всю жизнь.  

Фотографы советуют уделять отдельное время для встречи и для съемки, потому что это поможет снять напряжение перед церемонией и успокоиться. А также появится больше свободного времени для вечеринки в окружении близких и друзей. 

Вот реакция пар на первой встрече в свадебный день.  

Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после (смотрите здесь).  

Как реагируют женихи на первую встречу с невестой на свадьбе. Трогательные фото-1

Фото: Jonas Seaman Photography

Как реагируют женихи на первую встречу с невестой на свадьбе. Трогательные фото-3

Фото: Mike Olbinski Photography

Как реагируют женихи на первую встречу с невестой на свадьбе. Трогательные фото-5

Фото: Duy Ho Photography

Как реагируют женихи на первую встречу с невестой на свадьбе. Трогательные фото-7

Фото: Salt and Pine Photography

Как реагируют женихи на первую встречу с невестой на свадьбе. Трогательные фото-9

Фото: Duy Ho Photography

Как реагируют женихи на первую встречу с невестой на свадьбе. Трогательные фото-11

Фото: Alea Lovely

Как реагируют женихи на первую встречу с невестой на свадьбе. Трогательные фото-13

Фото: India Earl Photography

Как реагируют женихи на первую встречу с невестой на свадьбе. Трогательные фото-15

Фото: Anna Delores Photography

Как реагируют женихи на первую встречу с невестой на свадьбе. Трогательные фото-17

Фото: Maria Lamb Photography

# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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