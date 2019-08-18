Съесть яблоко и сделать свечи. Приметы и традиции Яблочного Спаса

В понедельник,19 августа, православные верующие празднуют Яблочный Спас. Раньше этот день был одним из первых праздников урожая. У восточных славян считалось, что с наступлением 19 августа можно есть яблоки, отсюда и первая часть названия праздника.

Среди православных христиан в этот день также отмечается Преображение Господне. Согласно поверьям, 19 августа случилось явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе. Поскольку Иисус является Спасителем, отсюда возникла и вторая часть названия праздника – Спас.

19 августа совмещает в себе сразу два памятных события, поэтому у него есть множество примет и традиций. Но перед тем, как мы перейдём к ним, хочется упомянуть ещё один момент.

Медовый Спас. Что принято и что не следует делать в этот день

14 августа в день Медового Спаса у православных начался Успенский пост, во время которого нужно придерживаться определённой диеты. Однако в Яблочный Спас есть небольшое послабление – можно употреблять рыбу и растительное масло.

А теперь к приметам и традициям.

Традиции Яблочного Спаса

В Яблочный Спас принято освящать одноименный фрукт. Изначально было положено нести в храмы виноград, но не во всех странах, где проживают православные, к середине августа успевают созреть эти сладкие ягоды, поэтому их было решено заменить на более привычный фрукт – яблоко.

В тех регионах, где виноград всё-таки успевал созреть, было принято стрелять в росший в винограднике подсолнух. Считалось, что тем дальше разлетятся семечки, тем лучше будет урожай винограда.

Девушки в этот день загадывали желание, заканчивая пост вкушением яблок, и приговаривали «Что загадано – то надумано! Что надумано – то сбудется! Что сбудется – не минуется!». Вообще, загадывать можно любое желание, хотя часто считается, что это способ сыскать себе жениха. И, да, загадать желание, жуя яблоко, может любой человек, а не только незамужняя девушка.

19 августа не принято работать: шитьё, вязание, строительство, уборка и прочее под запретом. Разрешается только готовить еду и трудиться в огороде. Есть традиция печь в этот день пироги с яблоками и мёдом, а также блины с яблоками и ягодами.

Пока женщины готовили праздничные яства, у мужчин была другая задача. В этот день они должны были изготовить из воска свечи, которые потом использовались во время других праздников.

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