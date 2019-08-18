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Съесть яблоко и сделать свечи. Приметы и традиции Яблочного Спаса

18 августа 2019 14:32
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В понедельник,19 августа, православные верующие празднуют Яблочный Спас. Раньше этот день был одним из первых праздников урожая. У восточных славян считалось, что с наступлением 19 августа можно есть яблоки, отсюда и первая часть названия праздника.

Среди православных христиан в этот день также отмечается Преображение Господне. Согласно поверьям, 19 августа случилось явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе. Поскольку Иисус является Спасителем, отсюда возникла и вторая часть названия праздника – Спас.

19 августа совмещает в себе сразу два памятных события, поэтому у него есть множество примет и традиций. Но перед тем, как мы перейдём к ним, хочется упомянуть ещё один момент.

Медовый Спас. Что принято и что не следует делать в этот день

14 августа в день Медового Спаса у православных начался Успенский пост, во время которого нужно придерживаться определённой диеты. Однако в Яблочный Спас есть небольшое послабление – можно употреблять рыбу и растительное масло.

А теперь к приметам и традициям.

Традиции Яблочного Спаса

В Яблочный Спас принято освящать одноименный фрукт. Изначально было положено нести в храмы виноград, но не во всех странах, где проживают православные, к середине августа успевают созреть эти сладкие ягоды, поэтому их было решено заменить на более привычный фрукт – яблоко.

В тех регионах, где виноград всё-таки успевал созреть, было принято стрелять в росший в винограднике подсолнух. Считалось, что тем дальше разлетятся семечки, тем лучше будет урожай винограда.

Девушки в этот день загадывали желание, заканчивая пост вкушением яблок, и приговаривали «Что загадано – то надумано! Что надумано – то сбудется! Что сбудется – не минуется!». Вообще, загадывать можно любое желание, хотя часто считается, что это способ сыскать себе жениха. И, да, загадать желание, жуя яблоко, может любой человек, а не только незамужняя девушка.  

19 августа не принято работать: шитьё, вязание, строительство, уборка и прочее под запретом. Разрешается только готовить еду и трудиться в огороде. Есть традиция печь в этот день пироги с яблоками и мёдом, а также блины с яблоками и ягодами.

Пока женщины готовили праздничные яства, у мужчин была другая задача. В этот день они должны были изготовить из воска свечи, которые потом использовались во время других праздников.

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Съесть яблоко и сделать свечи. Приметы и традиции Яблочного Спаса-1

Фото: pixabay.com

До Яблочного Спаса запрещено есть одноименный фрукт. Непосредственно в день праздника яблоки уже можно есть, а после их освящения в храме было принято угощать ими родственников и оставлять на могилах тех, кто уже оставил мир живых.

В день Второго Спаса верующие «очищали» дом от злых духов и любого другого негатива. Для этого яблоко разрезалось на половинки, из них вырезалась сердцевина, а затем в одну из половинок ставилась свеча. После этого нужно было обойти весь дом.

Вечером в этот праздник молодёжь провожала закат хороводами, песнями и танцами. Также было принято разводить костры, чтобы сжечь в них все летние проблемы, ведь «Яблочный Спас – лето уходит от нас».

Приметы Яблочного Спаса

Первой приметой, конечно, былая яблочная. Вкус первого съеденного яблока должен был предсказать ближайшее будущее. Кислое яблоко сулило неприятности, сладкое – жди радости и счастья, а если фрукт попался кисло-сладкий, то будет крепкая семья.

Существует интересное поверье, что если в Яблочный Спас муха дважды сядет на руку человека, то ему весь год будет сопутствовать удача. По другой интерпретации на руку должны сесть сразу две мухи. Приманивание насекомых мёдом или вареньем не считается.

Если голубка постучится в окно к девушке – ей предстоит встреча с потенциальным женихом.

Было множество примет, касающихся погоды. Если в день Яблочного Спаса идёт дождь, то будет мокрая и холодная зима. Если дождь моросит, а пчёлы роятся – жди холодной и дождливой осени. Если тепло и солнечно – зима будет тёплой и снежной.

# Православные в Беларуси # калейдоскоп

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