Лунный календарь на 9 июня: красим волосы, идём за покупками, не рвём бумагу

9 июня – 7-ой лунный день. В это время можно «свернуть горы».

Следите за словами: всё, сказанное в этот день, даже случайно, может воплотиться – и хорошее, и плохое. Не желайте зла окружающим – оно вернётся к вам. Этот день хорош для всего, связанного с речью: переговоров, собеседований, выступлений.

Хорошо заняться домашними хлопотами, работой в огороде. 9 июня – благоприятный день для посадки огурцов, клубники, земляники, однолетних цветов.

Удачными будут однодневные поездки и любые покупки. Свидание тоже стоит назначить на этот день.