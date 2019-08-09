Белоруска выглядит на 40 в свои 73 года. И вот в чём её секрет

Её гибкости позавидуют, пожалуй, не только ровесницы, но и молодые девушки. Сразу и не скажешь, что гродненке Нинель Блохиной 73 года. Четыре раза в неделю она при свечах и запахе благовоний занимается йогой. Говорит, женщинам после 30 упражнения на растяжку просто необходимы, ведь сухожилия и связки с возрастом теряют эластичность.

Нинель Блохина, жительница Гродно:

Затылок должен быть всегда напротив пятки, тогда у вас плечи разворачиваются и прорабатываются. Вот трапеция, когда едет вперёд, укорачивается шея, уходит ключица. Вот анатомическое совершенство, анатомическое! Леонардо да Винчи всё это рассчитал.

О пользе йоги она узнала лишь 14 лет назад, во время поездки в Тунис. Признается, именно из путешествий она черпает свои жизненные силы. Привыкла постоянно копить деньги на них. Объехала полмира! В 60 лет попробовала даже дайвинг.

Нинель Блохина:

Когда я увидела этот рай, я думаю, я ничего в жизни не видела! В какую бы ты другую страну приехал – там своя красота и, самое, что интересное, я там часть души оставляю.

Вдохновлённая красотой, она и сама – будто образ с картины. Длинные волосы Нинель моет раз в неделю с маслами, феном не сушит. Весной и осенью – витамины для здоровья. Нинель Блохина:

Я называю сейчас свой организм – Его Величество. Представляете, 73 года мне служило это всё, теперь я ему должна послужить. Я слышала от моих сверстниц разговоры, что вот у меня уже там возраст. Вообще, эти разговоры я не воспринимаю совсем! Для меня их нет.

Как ухаживает за собой, где покупает одежду, чем питается – на сотни вопросов она ежедневно отвечает подписчикам в соцсетях. Говорит, золотое правило стройности: есть мало, но часто – до семи раз в день. Нинель Блохина:

Важно, чтоб не больше стакана. Вот как раз. Как только больше – два стакана, что будет с грудной клеткой? Расширится.

Привычка держать и форму, и осанку – с детства, когда мама отдала её в балет – и этот вид искусства покорил сердце Нинель навсегда. Но танцевать перестала ради другой любви, уже земной. Вышла замуж за военного, уехала служить в Германию. Там и начала собирать свою коллекцию балерин, когда на привозе случайно увидела статуэтку «умирающего лебедя».

Нинель Блохина:

Я вдруг забыла зачем шла, совершенно забыла. И увидела её. Была очарована. Это мои эмоции, так вот захотелось видеть это моё детство. Это символ чистоты и совершенства.

Сегодня в коллекции 82 статуэтки из разных стран, а в голове до сих пор звучат слова преподавателя Вагановской балетной академии: надо жить так, будто за тобой всё время следят телекамеры. Символично, ведь Нинель и сама пять лет работала диктором на радио и телевидении. А потом ещё больше 30-ти – хореографом в гимназии. И даже сейчас на пенсии ведёт занятия по йоге.