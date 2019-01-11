От чеснока до бульона. Эффективны ли народные средства от простуды

Существует множество домашних средств от простуды. Но есть ли доказательства того, что они работают, сообщает BBC.

Всегда есть вероятность подхватить простуду. Существует около нескольких сотен вирусов, которые вызывают ее, и, похоже, что для борьбы с ней существует почти столько же домашних средств.

Но есть ли среди них эффективные?

Главной задачей любого домашнего средства является укрепление нашей иммунной системы. Когда вирус проникает в наше тело, он сталкивается с двумя системами защиты: система врожденного иммунитета пытается избавиться от вторгающихся клеток, в то время как приобретенный иммунитет направлен на определенные болезнетворные микроорганизмы (патогены), с которыми организм уже контактировал. Он также создает клетки памяти новых, поэтому тело сможет бороться с ними, если они вернутся.

Вот почему мы болеем ветрянкой только один раз, в то время как простуда – это то, что мы можем подхватывать десятки раз, так как вирусы изменяются при переходе от одного человека к другому.

Нам хорошо известно, что образ жизни и правильное питание влияют на нашу иммунную систему.

Чарльз Бэнгэм, глава отделения инфекционных болезней в Имперском колледже Лондона, утверждает, что «иммунная система у здоровых людей ослаблена лишь тогда, когда есть дефицит витаминов или минералов, включение в нашу диету продуктов для борьбы с простудой принесет мало пользы, если мы уже и так придерживаемся здорового питания».

«Только если вам не хватает жизненно важных питательных веществ, таких как витамины, цинк или железо, то их добавки к продуктам будут полезны. Но если вы будете придерживаться сбалансированной диеты, большее количество этих веществ не укрепит вашу иммунную систему».

Исследования показали, что некоторые добавки могут принести пользу.

Подавляющее большинство этих исследований сосредоточено на добавках, а не на еде. На самом деле, не было проведено никаких достоверных исследований того, что такое популярное средство от простуды, как куриный бульон, действительно положительно влияет на здоровье.

Но есть популярное домашнее средство лечения, которое может помочь – это чеснок.

Было проведено небольшое исследование. В нем приняли участие 146 здоровых взрослых. Одним давали плацебо (вещество, без явных лечебных свойств, по внешним признакам имитирующее какое-либо лекарственное средство), другие ежедневно в течение 12 недель употребляли в пищу чесночные капсулы. У участников исследования, которые принимали плацебо, было зафиксировано 65 простуд, что привело к 366 дням болезни, а среди тех, кто использовал в пищу чеснок, заболели только 24 человека, и привело это к 111 дням болезни.

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Еще одна добавка, к которой прибегают люди, когда чувствуют симптомы простуды – витамин С. Некоторые исследования показывают, что он тоже может помочь, но не в такой степени, как вы думаете. В одном из обзоров были проанализированы 29 исследований эффективности витамина С, однако было обнаружено, что его прием не особо снижает риск простуды или облегчает симптомы. Но было обнаружено, что длительность простуды у детей сократилась на 14%, а у взрослых – на 8%.

Апельсиновый сок менее полезен. В соке не содержится достаточного количества витамина С по сравнению с витаминными добавками, утверждает Харри Хемиль, исследователь общественного здравоохранения из Хельсинского университета и автор обзора исследований витамина С. Нет убедительных доказательств того, что именно этот сок помогает избежать заболевания, облегчить симптомы или уменьшить продолжительность простуды.

Есть еще препараты с цинком. В одном обзоре, посвященном изучению эффективности таблеток с содержанием цинка при простуде, было обнаружено, что они сокращают продолжительность насморка и заложенность носа примерно на треть, а также на 22% уменьшают частоту чихания и наполовину – кашля.

Ученые утверждают, что витамины и минералы лучше всего употреблять вместе с пищей, а не отдельно, но это не касается витамина С и цинка, говорит Хемиль. Лучше принимать их в виде капсул или леденцов.

Однако есть одна проблема и она заключается в том, что в начале изучения исследователи не обращают внимание на то, испытывали ли раньше люди дефицит витамина С или цинка. Таким образом, польза добавки зависит от того, испытывал ли организм ее нехватку. И если испытывал, то эти добавки только пошли ему на пользу.

Существует еще одна проблема. И это сила действия плацебо. Конечно, во многих исследованиях, например, с чесночными добавками, присутствует контрольная группа, принимавшая плацебо, так что пользу от чеснока нельзя свести к только эффекту плацебо.

Если мы уверены, что то, чему нет научных доказательств, например, куриный бульон или апельсиновый сок, действительно помогает нам – это может быть действие плацебо. Было обнаружено, что плацебо эффективно борется со многими симптомами, хотя причины этого еще не до конца понятны.

Одно исследование показало, что люди, которые верили в предполагаемые свойства трав (например, эхинацеи) в борьбе с простудой, при их ежедневном употреблении легче переносили болезнь, чем те, кто не верил в их целебные свойства.

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По словам Фелисити Бишоп, доцента кафедры психологии здоровья Университета Саутгемптона, «плацебо обычно используют во время клинических исследований, однако сила плацебо домашних средств также проявляется и в нашей повседневной жизни.

Исследования показывают, что сила плацебо заключается в доверительных отношениях между пациентами и врачами, то есть кем-то, кто заботится и с уверенностью может предложить лечение», – говорит она. «Ведь что-то похожее происходит, когда родители заботятся о нас в детстве. Дело в характере отношений, а не в том, кем является этот человек».

Даже если вы знаете, что домашнее средство – это плацебо, то оно все равно может облегчить ваши симптомы.

Диетолог Сара Шенкер также говорит, что, съев куриного супа, человек убеждается, что он поможет избавиться от недуга и поднимает настроение.

Вероятность заболеть простудой зависит не только от того, сколько витамина С содержится в нашем организме. Во многом это связано и с самими человеком и нашими генами.

«Гены некоторых людей делают их особенно предрасположенными к определенным заболеваниям. Следует знать, что все мы генетически отличаемся друг от друга – например, некоторые люди переносят грипп легче, чем другие. Это частично предопределено вашими генами, которые оказывают гораздо больше влияния».

Для тех, у кого крепкая иммунная система, тоже не будет лишним съесть куриный бульон или чеснока.