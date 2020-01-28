Наталья Андрейченко объяснила причину своего исчезновения в Мексике

Актриса, которая сейчас находится в Мексике, записала 6-минутное видеообращение на своей странице в Instagram. Она рассказала, что уехала от своей подруги днем 25 января домой. Там ждала машина, которая отвезла ее в поселение в глубине джунглей, где находились духовные лидеры со всего мира. Актриса хотела прийти в себя, набраться сил перед новыми задачами, которые ей предстоят.

Наталья Андрейченко, которая более суток не выходила на связь с близкими, нашлась.

Наталья Андрейченко:

Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка «silence» / молчание. В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении, и никто не имеет право тебя побеспокоить. До этого 2 недели я находилась в очистительном ритрите и «очистила своё тело».

Актриса отметила, что она выключила телефон, забыв, что не сообщила друзьям, что добралась домой. А когда спустя два дня включила мобильный, то увидела сотни сообщений, звонков от друзей, коллег и СМИ. «Спасибо за вашу любовь, за ваше сочувствие». ⠀