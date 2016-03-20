«Час земли»: пользователи социальных сетей показали, как прожили час без света

19 марта во всем мире с 20.30 до 21.30 прошла акция «Час Земли».

В 2007 году эту акцию впервые организовал Всемирный фонд дикой природы WWF. Суть «Часа земли» заключается в том, что люди должны выключить бытовые приборы и свет ровно на один час, чтобы продемонстрировать интерес к будущему планеты. Цель мероприятия – выработать привычку бережного отношения к природным ресурсам.

В 2016 году в Беларуси акция прошла в Минске, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Браславе, Барановичах и Пинске. Также погасла подсветка Мирского замка.

Пользователи социальных сетей продемонстрировали, как прошел их час с выключеным светом.