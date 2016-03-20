7 полезных советов тем, кто впервые собирается на Черноморское побережье России

Курорты Краснодарского края всегда были очень популярными у белорусов со средним достатком не только благодаря своей природе, но и за счёт приятной цены. Но последнюю можно сделать ещё ниже: мы дадим вам несколько полезных советов. 1. По возможности добирайтесь до необходимого вам пункта с пересадками. К примеру, плацкартный билет на поезд «Минск-Адлер» в среднем стоит 75 евро. Время в пути в таком случае составит 49 часов. Но, если добираться туда сначала поездом до Витебска, а потом автобусом до Смоленска, то можно сэкономить 20 евро. При подобном варианте развития вашего путешествия вы на 5-6 часов увеличиваете время в пути, но получаете возможность познакомиться с другими городами. 2. Ни в коем случае не пользуйтесь услугами таксистов, стоящих возле вокзала. В подавляющем большинстве случаев они увеличивают реальную стоимость проезда втридорога. К примеру, при выходе с вокзала в Туапсе на вас сразу же налетят приветливые люди с предложением довести до Небуга, Ольгинки, Лермонтовки примерно за 15 евро. Но если пройти до автобусной станции 400 метров, можно обнаружить, что в любой курортный посёлок каждый час ходят автобусы. Ценник за эту услугу будет держаться на уровне 1 евро в зависимости от удалённости посёлка.

3. Не бронируйте жильё заранее, каким бы выгодным ни казалось предложение. В последние 4-5 лет в Интернете появилось множество объявлений о сдаче хорошего жилья за «смешные» (10-11 евро с человека в сутки) деньги. Снимая такое жильё заранее, вы можете испортить себе отдых. Во-первых, те, кто давали объявление о сдаче, могли выслать вам не совсем реальные (или абсолютно не соответствующие действительности) фотографии ваших будущих апартаментов. В таком случае вы рискуете получить, к примеру, вместо комнаты на втором этаже с кондиционером, личным холодильником и душем бывший подвальчик с маленьким вентилятором и местами общего пользования. Во-вторых, существуют аферисты, требующие 50% предоплаты за весь период проживания но не владеющие никаким жильём. В таком случае вернуть деньги будет крайне сложно. В-третьих, реальная цена жилья, снимаемого вами, может оказаться существенно ниже. Также вы лишаете себя возможности лично поторговаться с хозяином помещения и попытаться снизить цену.

4. Не пользуйтесь услугами риелторов. Они, так же как и сдающие жильё через Интернет, могут предлагать вам дешёвое жильё по высоким ценам, так как возьмут с хозяина около 20% суммы за ваше проживание. Лучше всего снимать жильё по приезде в пункт назначения. Так вы обезопасите себя и ваш кошелёк от ненужных вам «приключений». 5. Не ищите жильё в непосредственной близости от моря. В большинстве случаев сумма за такие апартаменты будет увеличена в 1,5-2 раза из-за расположения в первой береговой линии. Если не поленитесь и пройдёте 7-10 минут от берега, то найдёте вполне приличные варианты жилья по не завышенной цене. К примеру, комната на двоих в 200 метрах от Чёрного моря будет стоить около 30 евро за сутки, а в 700-800 метрах− 15-17 евро. Причём часто удаленная от моря комната будет намного комфортнее и удобнее, чем у берега.