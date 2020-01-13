Дух Рождества. Местные жители накормили голодных пассажиров самолёта

Рождество уже позади, но праздничные истории ещё не закончились. В Канаде местные жители накормили пассажиров самолёта, рейс которых был отложен из-за сильного ветра.

Как сообщается на сайте Moms.com, эта история произошла в декабре. В Рождество канадец написал на своей странице в Facebook, что около 75-80 пассажиров самолёта оказались без еды, поскольку в их отеле нет кафе или ресторана, а поблизости все магазины были закрыты.