Дух Рождества. Местные жители накормили голодных пассажиров самолёта
Рождество уже позади, но праздничные истории ещё не закончились. В Канаде местные жители накормили пассажиров самолёта, рейс которых был отложен из-за сильного ветра.
Как сообщается на сайте Moms.com, эта история произошла в декабре. В Рождество канадец написал на своей странице в Facebook, что около 75-80 пассажиров самолёта оказались без еды, поскольку в их отеле нет кафе или ресторана, а поблизости все магазины были закрыты.
Фото: facebook.com/robert.power.94
Мужчина предложил показать этим людям, что такое настоящий дух Рождества. Он призвал местных жителей поделиться той едой, которая осталась у них после праздничного ужина. К счастью для голодных путешественников, призыв мужчины был услышан.
Фото: facebook.com/robert.power.94
В кратчайшие сроки местные жители привезли пассажирам самолёта закуски, конфеты и напитки. Кроме того, позже канадцы подвезли всех путешественников в аэропорт, чтобы они смогли благополучно улететь домой.
Фото: facebook.com/kate.sexton.77
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