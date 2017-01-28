Победители кинопремии «Золотой орел 2017» и лучшие образы церемонии

Новости России. 27 января в Москве прошло вручение национальной кинопремии России – «Золотой орел». Церемония состоялась в одном из павильонов «Мосфильма». В нынешнем году главную награду премии за «Лучший фильм» уносит с собой Андрей Кончаловский за драму «Рай». Хоть фильм в этом году не получил номинацию на «Оскар», но многие международные и российские премии оценили его по достоинству. Сам Кончаловский даже отметил, что «Голливуд – это не центр мира».

Кроме основного приза, «Рай» получил еще две статуэтки

– за режиссуру и лучшую женскую роль Юлии Высоцкой.

Юлия Высоцкая, актриса, победитель премии «Золотой орел-2017»:

Фильм «Рай» получил кинопремию «Золотой орел» и назван лучшим фильмом 2016 года. Спасибо всем, кто участвовал в создании картины, всем зрителям! И всем, кто за фильм голосовал!

Лучшей актерской работой среди мужчин была названа роль Ивана Янковского в фильме «Дама Пик» Павла Лунгина.

Иван Янковский, актер, победитель премии «Золотой орел-2017» (орфография и пунктуация автора сохранена):

Спасибо, что есть ВЫ, ради которых хочется работать, ломать себя, изучать и пытаться понять для чего это все вообще нужно. Можно ошибаться (нужно), можно падать, но всегда нужно стараться вытаскивать себя из болота за волосы, как делал один любимый персонаж одной небезизвестной истории)). Любовь такая важная вещь, она веру даёт... в мечту... благодаря которой ты не можешь стать сухарём и окончательно прогнуться под систему. Спасибо Вам ребята, мои друзья, семья, любимый театр-дом , Коллеги артисты, друзья-артисты ... и вообще ВСЕ! Из-за вас хочется жить и учиться (у вас же), менять себя и верить в то что может когда-нибудь на твоём веку Кутозовский не будет стоять наглухо в 9:46, когда тебе надо на репетицию. Короче, спасибо за тепло от вас!!! С меня, оно Вам.

«Орлами» в актерских номинациях второго плана наградили Елену Яковлеву (мать главной героини в комедии «Самый лучший день») и Сергея Шакурова за работу в фильме «Экипаж», который был лидером по количеству номинаций и получил награды за визуальные эффекты, монтаж, звук и музыку.

Среди сериалов статуэтками были отмечены «Клим» в категории до 10 серий и «Тихий Дон» (от 10 серий).

Лучшим зарубежным фильмом в прокате был назван «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

Награду за вклад в историю российского кинематографа получил Народный артист РСФСР – Василий Ливанов.

Игорь Верник, актер:

Непревзойденный Шерлок Холмс, поздравляю Вас с Золотым Орлом!

Мы посмотрели, что знаменитости опубликовывали на своих страницах в социальных сетях после премии «Золотой орел» и собрали для вас подборку лучших образов (орфография и пунктуация авторов сохранена).

Олеся Судзиловская, актриса:

Мосфильм, на премии «Золотой Орел-2017». Бесконечно рада за #ольгапогодина – первая награда, и #еленаяковлева, огромная коллекция ее кинонаград пополнилась еще одним «Орлом»! Поздравляю #александрцекало, #василийливанов, #юлиявысоцкая, #андронкончаловский и всех-всех победителей и номинантов! Спасибо Никите Сергеевичу #никитамихалков за приглашение, организаторам – за профессионализм, #фотографы – за горящий глаз и искренний интерес, @pablo_derevyanko – за компанию и радость общения, спасибо за красоту – #мариназудина, #аннагоршкова, #светланеустинова, #аннаснаткина, #еленаисинбаева , #екатеринашпица и всем красавицам! Спасибо #игорьверник и #вадимверник за улыбки, #эвклидкюрдзидис – за подробное погружение, «разбор» и комплименты, за них же спасибо всем и особенно #сергейгазаров! Рада была снова всех увидеть!

Одной из ведущих была Катерина Шпица.

Главную награду церемонии вручала спортсменка Елена Исинбаева.

Гостьей церемонии стала фигуристка Татьяна Навка.

Юлия Пересильд посетила церемонию в ярко-красном платье.

Анна Снаткина, актриса:

«Кинематографу подвластно все, он может передавать любые оттенки и нюансы движения человеческой души». Эльдар Рязанов

Дизайнер Алена Ахмадулина также была гостем церемонии.