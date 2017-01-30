Большой фотофакт: француженка выиграла конкурс «Мисс Вселенная»

Новости Франции. 24-летняя красавица из Франции стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная». Ирис Миттенар не намерена бросать учебу ради карьеры модели. Девушка учится на стоматолога-хирурга.
Новая «Мисс Вселенная» обожает экстремальный спорт и путешествия. Очень любит готовить, не без гордости отмечает: лучше всего получаются национальные сладости.
Источник фото: instagram.com/irismittenaeremf/
Ирис Миттенар:
Титул «Мисс Вселенная» была мечтой. Каждая девочка хочет ей стать. Я хочу помогать людям, понимать их и разговаривать с ними, поэтому для меня это мечта.
Ирис стала второй француженкой, победившей на конкурсе «Мисс Вселенная». До нее, 64 года назад, престижный титул получила Лоррен Кристиан Мартел.
Финальное шоу длилось три часа.
В нем принимали участие 86 красавиц из разных уголков мира. Форум красоты проходил в филиппинской столице Маниле в ночь на понедельник, 30 января.
Финалистки конкурса «Мисс Вселенная» мисс Гаити Ракэль Пелисьер, мисс Франция Ирис Миттенар и мисс Колумбия Андреа Товар. Фото: EPA/ROLEX DELA PENA
Объявление победительницы не обошлось без курьеза. Перед тем как вскрыть конверт, ведущему вручили очки, чтобы он мог внимательно рассмотреть напечатанную информацию. Напомним, прошлогодняя церемония награждения завершилась скандалом. Конферансье, объявляя победительницу, назвал имя не той девушки (здесь подробнее).
«Мисс Вселенная».
Конкурс, который поначалу был скромным показом моделей купальников, за свою 65-летнюю историю
превратился в один из самых престижных конкурсов красоты на планете. На «Мисс Вселенная», как водится, каждый год – новый рекорд. Красавицы все выше, стройнее и, как справедливо отмечают поклонники форума красоты, почему-то все чаще брюнетки.
Как за шесть десятилетий изменились стандарты красоты? Обладательницы титула «Мисс Вселенная» разных лет (большой фотофакт здесь).