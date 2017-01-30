Большой фотофакт: француженка выиграла конкурс «Мисс Вселенная»

Новости Франции. 24-летняя красавица из Франции стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная». Ирис Миттенар не намерена бросать учебу ради карьеры модели. Девушка учится на стоматолога-хирурга.



Новая «Мисс Вселенная» обожает экстремальный спорт и путешествия. Очень любит готовить, не без гордости отмечает: лучше всего получаются национальные сладости.





Источник фото: instagram.com/irismittenaeremf/

Ирис Миттенар:

Титул «Мисс Вселенная» была мечтой. Каждая девочка хочет ей стать. Я хочу помогать людям, понимать их и разговаривать с ними, поэтому для меня это мечта.

Ирис стала второй француженкой, победившей на конкурсе «Мисс Вселенная». До нее, 64 года назад, престижный титул получила Лоррен Кристиан Мартел.

Финальное шоу длилось три часа.

В нем принимали участие 86 красавиц из разных уголков мира. Форум красоты проходил в филиппинской столице Маниле в ночь на понедельник, 30 января.