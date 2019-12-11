Это особенные моменты. Показываем 7 снимков, которые растопят ваше сердце
Фотографии позволяют сохранить любое событие в жизни. Мы собрали семь снимков, на которых запечатлены особенные моменты, которые людям, изображённым на фото, захочется вспоминать вновь и вновь.
«Мама заканчивает обучение на медсестру вместе со мной 21 год назад. И я вместе с мамой 21 год спустя, закончивший обучение на фельдшера».
Фото: reddit.com/user/Munners1107
Девушка в самодельной обуви выиграла золотые медали в забегах на 400, 500 и 800 метров.
Фото: reddit.com/user/LyraStark
Вьетнам выиграл золотую медаль по футболу среди мужчин на Играх Юго-Восточной Азии на Филиппинах.
Фото: reddit.com/user/nguoiphanxu
«Моя мама связала крючком и подарила 45 одеял больным детям в этом году».
Фото: reddit.com/user/seacogen
«Мой друг недавно участвовал в кинофестивале. В этот момент они объявили, что его фильм выиграл».
Фото: reddit.com/user/BVSEDGVD
«Джонас Солк создал первую вакцину против полиомиелита. Не все герои носят плащи».
Фото: reddit.com/user/spoobu182
«Прекрасно рассчитанный снимок фотографа Клаудио Пикколи».
Фото: reddit.com/user/Timex_916
Ранее мы показывали несколько забавных фотографий, персонажей которых тоже легко понять без слов.
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