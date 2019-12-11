Это особенные моменты. Показываем 7 снимков, которые растопят ваше сердце

Фотографии позволяют сохранить любое событие в жизни. Мы собрали семь снимков, на которых запечатлены особенные моменты, которые людям, изображённым на фото, захочется вспоминать вновь и вновь.

«Мама заканчивает обучение на медсестру вместе со мной 21 год назад. И я вместе с мамой 21 год спустя, закончивший обучение на фельдшера».