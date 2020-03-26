На 38 году ушёл из жизни актёр, голосом которого говорили персонажи Гира и Бандераса

«После тяжёлой болезни на 38-ом году жизни скончался артист Сергей Смирнов, посвятивший нашему театру 17 лет своей жизни», – говорится в сообщении.

Новости России. 25 марта скончался российский актёр Сергей Смирнов, который дублировал на русский язык многих голливудских звёзд. Об этом сообщается в Театре Российской Армии.

Окончив в 2003 году Высшее Театральное училище им. М.С.Щепкина, Смирнов присоединился к ЦАТРА, где исполнил более 30 ролей. В их числе как комедийные, так и драматичные. Сергей Смирнов также выступал в качестве режиссёра, он поставил два спектакля.

Кроме того, актёр озвучил примерно 400 зарубежных фильмов. Его голосом говорят персонажи Ричарда Гира, Антонио Бандераса, и других знаменитостей.

Отпевание состоится 27 марта 2020 года в одиннадцать утра. Церемония пройдёт в Храме Димитрия Солунского.