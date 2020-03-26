Неизвестная Лариса Гузеева. Узнаёте её на этих фото?

Новости России. Можете ли вы себе представить юную Ларису Гузееву? Вероятно, можете, но насколько картинка в вашей голове близка к истине?

Сейчас актрисе и телеведущей уже 60 лет, а в мае Лариса Андреевна будет праздновать очередной день рождения. Хотя фильмография Гузеевой довольно обширна, большинство людей познакомилось с актрисой, когда она уже выступала в роли телеведущей, то есть – в 2008 году. Ларисе Андреевне было уже 49 лет. А как она выглядела, когда была на 20-30 лет моложе? Смотрите сами.

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