Прямой эфир

Неизвестная Лариса Гузеева. Узнаёте её на этих фото?

26 марта 2020 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Можете ли вы себе представить юную Ларису Гузееву? Вероятно, можете, но насколько картинка в вашей голове близка к истине? 

Сейчас актрисе и телеведущей уже 60 лет, а в мае Лариса Андреевна будет праздновать очередной день рождения. Хотя фильмография Гузеевой довольно обширна, большинство людей познакомилось с актрисой, когда она уже выступала в роли телеведущей, то есть – в 2008 году. Ларисе Андреевне было уже 49 лет. А как она выглядела, когда была на 20-30 лет моложе? Смотрите сами. 

Непривычно молодые Васильев, Фадеев, Познер. Показываем семь редких фотографий 

Неизвестная Лариса Гузеева. Узнаёте её на этих фото? -1

Фото: vk.com/ezhonline 

Неизвестная Лариса Гузеева. Узнаёте её на этих фото? -3

Фото: vk.com/ezhonline 

Неизвестная Лариса Гузеева. Узнаёте её на этих фото? -5

Фото: vk.com/ezhonline 

Неизвестная Лариса Гузеева. Узнаёте её на этих фото? -7

Фото: vk.com/ezhonline 

Неизвестная Лариса Гузеева. Узнаёте её на этих фото? -9

Фото: vk.com/ezhonline 

Кстати, ранее мы показывали в десяти фотографиях, как менялась Гузеева с детства и до настоящего времени.

Взглянуть на редкие снимки можно здесь – здесь подробнее

# Звезды # калейдоскоп # Лариса Гузеева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Довёл до слёз. Мужчина отомстил коллеге, который воровал у него еду
25 марта 2020 14:40

Довёл до слёз. Мужчина отомстил коллеге, который воровал у него еду

«Царствие небесное, мамочка». На 94 году жизни умерла актриса Инна Макарова
25 марта 2020 13:21

«Царствие небесное, мамочка». На 94 году жизни умерла актриса Инна Макарова

Болеют ли дети и как защитить себя? Елена Малышева ответила на распространённые вопросы о коронавирусе
25 марта 2020 12:56

Болеют ли дети и как защитить себя? Елена Малышева ответила на распространённые вопросы о коронавирусе