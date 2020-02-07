Закончил школу с золотой медалью и написал 5 книг. Невероятная история парня с ДЦП из Лиды

Новости Беларуси. Литературное творчество следующего нашего героя из серии «Невероятно, но факт». Парень из Лиды пишет книги, несмотря на диагноз ДЦП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он не может говорить и с трудом двигает руками. Зато абсолютно ясно и по-философски излагает мысли в печатном слове. В 18 он окончил школу с золотой медалью, а в 25 опубликовал уже пять своих произведений. Галина Буро пообщалась с человеком, который говорит молча.

В жизни Максим Бацкалевич не может разговаривать, диагноз – тяжёлая форма ДЦП – с рождения не позволяет. Но несмотря на физические особенности, мыслит Максим ясно.

Валерий Бацкалевич, папа Максима:

Наш Максим, он по жизни, можно сказать, боец. Даже и вопроса не было, что в школу не пойти, наоборот, добивались и пытались сломать этот стереотип, который сложился в обществе, что такие люди не обучаемы. Отличником был, учителя его хвалили. И результат – это золотая медаль.

С родителями Максим общается с помощью специальной азбуки. Парень показывает на буквы, а мама Елена составляет из них слова.

Но ему всегда хотелось сказать больше, чем пару слов. Ведь Максим с детства много читал и познавал. Поэтому и начал сразу после школы писать книги, в основном, автобиографические.

Галина Буро, корреспондент:

Он упорно тренировался и теперь печатает со скоростью 40 слов в час. Для сравнения: среднестатистический человек может напечатать такой объём всего за 3 минуты.

И даже в этом Максим находит плюсы. Мол, зато у него есть время подумать, прежде чем сказать. И его услышали. Одно из издательств выпустило в свет уже пять книг автора.

Елена Бацкалевич, мама Максима:

Последняя книга «Карцер души» называется. Это он уже пишет о себе сейчас. Своими впечатлениями от творчества парня с нами поделилась популярная белорусская писательница Анна Чиж-Литаш.

Анна Чиж-Литаш, писательница:

С писательской точки зрения произведения Максима написаны довольно неплохо. Ему очень хорошо удаются описания, личные переживания героев. С учетом того, в каких условиях находится Максим по состоянию его здоровья, то, что он пишет, и с какой скоростью, и сколько книг он написал – это достойно уважения.

Молодого писателя даже пригласили на День белорусской письменности, который осенью прошёл в Слониме.

Елена Бацкалевич, мама Максима:

То, что мы были в Слониме – это тоже как какой-то подарок судьбы, подарок от Бога. Своя такая самооценка очень высоко поднялась, очень. Он действительно почувствовал, наверное, то, что мы говорили ему, а тут он это ощутил. Ощутил, что может через слово кому-то помочь, быть полезным нашему обществу, нашей стране. Может быть, кому-то, если в данный момент он прочтёт то, что Максим написал, спасёт кого-то.





Максим не сделался угрюмым, в нём есть жажда жизни. Интересуется техническими новинками, кинематографом, помогает двум братьям, общается в интернете с друзьями из разных стран.