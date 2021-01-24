Сбился с жизненного пути и оказался на дне. Но усилия и удача помогли мужчине стать уважаемым человеком

Парня с детства учили воровать и просить милостыню, в результате чего его жизнь пошла под откос. Но много лет спустя мужчина смог измениться. Как сообщает BBC, Джесси Тистл был третьим сыном Сонни и Бланш Морриссетт. Сонни имел проблемы с законом, регулярно употреблял алкоголь и наркотики. Когда мужчина начал проявлять агрессию, Бланш сбежала вместе с детьми.

Фото: BBC / Jesse Thistle

Морриссетт обеспечила детям нормальный дом и трёхразовое питание, но совмещать воспитание с работой и учёбой было непросто. Поэтому когда вновь появился Сонни и сказал, что он нашёл работу и завязал с вредными привычками, Бланш поверила ему и разрешила на время взять к себе всех трёх сыновей, чтобы провести с ними время. Однако Сонни соврал. Дети были нужны ему, чтобы добывать деньги. Мужчина научил сыновей воровать и просить милостыню. Это заметил сосед Сонни, который через несколько месяцев обратился в Службу защиты детей. Мальчиков отправили в приют, а потом отдали на воспитание родителям Сонни.

Фото: BBC / Jesse Thistle

«Я предполагаю, что Служба защиты детей ни разу не звонила моей маме, потому что в то время женщины из числа коренных народов считались нечистыми и лишёнными своего материнского права», – сказал Джесси. Родители Сонни не позволяли матери Джесси приезжать к нему и его братьям, поэтому мальчики росли без воспитания мамы. В школе Тистл учился плохо, а затем вступил в банду, начал выпивать и употреблять наркотики. Когда Джесси было 19 лет, об этом узнали его бабушка и дедушка. Ещё раньше дед говорил, что выгонит из дома любого, кто осмелится попробовать запрещённые вещества. И мужчина сдержал своё слово, так Тистл оказался на улице.

Фото: BBC / Jesse Thistle

Джесси согласился приютить его старший брат, который работал полицейским. Но младший брат не усвоил урок. Он использовал значок старшего, чтобы пользоваться льготами и знакомиться с девушками. Примерно через год старший брат поймал младшего за употреблением наркотиков. Тистл вновь оказался на улице. Джесси снова попал в плохую компанию, его пытались подставить в убийстве, а однажды так избили битой, что парень едва мог ходить. Мужчину дважды помещали в больницу: после передозировки обезболивающими и после падения с третьего этажа. Титсл не только сильно повредил кости ноги, но и занёс инфекцию. Когда врачи сказали, что, возможно, ногу придётся ампутировать, Джесси сбежал из медучреждения. Чуть позже мужчина ограбил магазин и снова сбежал. Но в какой-то момент он понял, что не может больше так жить. Титсл пришёл в полицию и всё рассказал. В тюрьме жизнь Джесси начала налаживаться. Ему оказывали медпомощь, благодаря чему нога начала выздоравливать. Также не было никакой возможности употреблять алкоголь или вещества. В тюрьме Титсл стал заново учиться читать и писать, а когда срок закончился, мужчина пошёл в реабилитационный центр, где обучился этикету. Также Джесси изучал другие дисциплины. Пока Титсл находился в реабилитационном центре, его смогли найти мама и бабушка. Обе женщины хотели с ним повидаться. Бабушка, увидев внука, отругала его, но затем смягчилась. Женщина сказала, что жить ей осталось недолго, и у неё есть последнее желание, она попросила Джессии пообещать, что он окончит университет и станет уважаемым человеком. Мужчина пообещал. Через две недели бабушка Титсла умерла. А на следующий день он получил письмо с соболезнованиями от школьной подруги одного из братьев – Люси. Однако на этом общение не закончилось, Люси и Джесси начали регулярно видеться, чуть позже стали парой, а через три года поженились. К этому моменту Титсл работал в ресторане и занимался нарезкой картофеля фри. В то же время 35-летний мужчина поступил в университет и начал изучать историю.

Фото: BBC / Jesse Thistle

«Я помню, что был стариком среди всех этих маленьких детей, которые были намного, намного умнее меня. Я сидел впереди, и никто не хотел со мной разговаривать», – поделился воспоминаниями Джесси. Когда Титсл выполнил задание рассказать историю своей семьи, профессор, который специализировался на истории коренных народов Канады, немедленно нанял студента в качестве научного сотрудника. Продолжая погружаться в историю своих предков, Джесси поехал к матери, женщина была рада видеть, что её сын стал хорошим человеком.

Фото: BBC / Jesse Thistle

Немного позже исследование Титсла было удостоено премии. Мужчина окончил университет, стал доцентом, пишет работу для получения докторской степени и преподаёт историю коренных народов новым студентам. Помогает ему в этом Бланш, которую сын нанял в качестве научной сотрудницы.

Фото: BBC / Jesse Thistle

Сейчас Джесси доволен своей жизнью. Он не притрагивался к наркотикам 12 лет, 8 лет счастливо женат, наладил отношения с матерью. Время от времени боль в ноге напоминает мужчине, что ему очень повезло выбраться из той ситуации, в которой он оказался много лет назад.

Фото: facebook.com/thistlejesse