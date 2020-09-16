Мужчина работал врачом и был уважаемым человеком. Но правда о нём вскрылась после обращения жены в полицию

Мужчина благополучно работал врачом несколько лет, пока его не пригласили в полицию. Оказалось, что он даже не окончил школу.

Как сообщает The Indian Express, 10 сентября житель Индии Вирагандхам Теджа стал объектом пристального внимания полицейских индийского штата Телангана. За помощью к правоохранителям обратилась вторая супруга Теджа, она обвинила мужа в преследовании, а также в том, что он скрывал свой первый брак.

Когда полицейские начали проводить проверку, они выяснили, что всю жизнь Вирагандхам обманывал окружающих. В 8 лет Теджа сбежал из дома, потому что его била мачеха. Первое время мальчик продавал еду и воду, а затем встретил богатого врача Пурушоттаму Редди.

Вирагандхам сказал доктору, что является сиротой, поэтому Редди решил позаботиться о ребёнке. Находясь под опекой врача, Теджа обучился его ремеслу. Позже индиец подделал документы об окончании школы и университета. С помощью фальшивых бумаг мужчина также смог пройти стажировку. Кроме того, он хорошо знает английский язык.

В 2016 году Вирагандхам начал работать врачом. Если у кого-либо появлялись какие-либо подозрения, индиец сразу увольнялся, всего он сменил 16 больниц. Также Теджа успел поработать в медицинских лагерях и побыть волонтёром во время пандемии.

Когда правоохранители решили узнать о других областях жизни Вирагандхама, они удивились ещё больше. Мужчина не раз выдавал себя за полицейского и пользовался служебным транспортом. Он выманивал деньги, обещая решить земельные вопросы. И в документах говорится, что Тедже всего 23 года. Сейчас индиец взят под стражу.