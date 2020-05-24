Сбежал из Берлина во время войны и мог быть в коллекции Гитлера. В Москве умер аллигатор-долгожитель

В Московском зоопарке умер миссисипский аллигатор Сатурн. Животному было около 84 лет, что больше средней продолжительности этого вида в дикой природе.
Как сообщили на странице зоопарка в Instagram, этот вид аллигаторов живет около 30-50 лет.
В Московском зоопарке умер миссисипский аллигатор Сатурн. Животному было около 84 лет, что больше средней продолжительности этого вида в дикой природе.
Как сообщили на странице зоопарка в Instagram, этот вид аллигаторов живет около 30-50 лет.
Фото: instagram.com/moscow_zoo_official
Сам Сатурн появился на свет в США в 1936 году. Почти сразу после рождения животное доставили в зоопарк Берлина. В ноябре 1943 года во время бомбардировки аллигатор сбежал и исчез на три года. Как он провел это время, никто не знает.
СССР животное передали в 1946 году британские солдаты, которые нашли Сатурна.
Кстати, существовал миф, что аллигатор находился в личной коллекции Гитлера.
Фото: instagram.com/moscow_zoo_official
В Московском зоопарке Сатурн прожил 74 года. Сотрудники зоопарка вспоминают, что он знал всех киперов, любил массажи и был своенравным – мог погрызть хваталки для корма и декорации, если был недоволен.
Память Сатурна увековечат в Дарвиновском музее.
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