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Сбежал из Берлина во время войны и мог быть в коллекции Гитлера. В Москве умер аллигатор-долгожитель

24 мая 2020 13:22
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В Московском зоопарке умер миссисипский аллигатор Сатурн. Животному было около 84 лет, что больше средней продолжительности этого вида в дикой природе.  

Как сообщили на странице зоопарка в Instagram, этот вид аллигаторов живет около 30-50 лет.  

Сбежал из Берлина во время войны и мог быть в коллекции Гитлера. В Москве умер аллигатор-долгожитель-1

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official  

Сам Сатурн появился на свет в США в 1936 году. Почти сразу после рождения животное доставили в зоопарк Берлина. В ноябре 1943 года во время бомбардировки аллигатор сбежал и исчез на три года. Как он провел это время, никто не знает.  

СССР животное передали в 1946 году британские солдаты, которые нашли Сатурна.   

Кстати, существовал миф, что аллигатор находился в личной коллекции Гитлера.  

Сбежал из Берлина во время войны и мог быть в коллекции Гитлера. В Москве умер аллигатор-долгожитель-4

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official  

В Московском зоопарке Сатурн прожил 74 года. Сотрудники зоопарка вспоминают, что он знал всех киперов, любил массажи и был своенравным – мог погрызть хваталки для корма и декорации, если был недоволен.    

Память Сатурна увековечат в Дарвиновском музее.    

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# Дикие животные # калейдоскоп

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