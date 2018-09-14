Будет ли беременная Таня Терешина отменять свадьбу из-за измены жениха?

На уходящей неделе в соцсетях разгорелся нешуточный скандал. Жениха экс-солистки некогда популярной группы Hi-Fi – Татьяны Терешиной Олега засняли в объятиях миловидной блондинки. И это накануне свадьбы, запланированной на 16 сентября!

В сети фанаты артистки уже успели провести расследование и выяснить: девушка, с которой развлекался двадцатитрёхлетний бизнесмен, работает стоматологом в столичной клинике. Обнародованные кадры быстро дошли и до беременной невесты, и совершенно её не смутили.

По словам Терешиной, ничего вопиющего она не увидела. Певица уверена: эта история – просто подстава той самой девушки, которая надеялась разбить пару и хайпануть на чужом горе. А свадьбе, всё-таки, быть.

Чтобы успокоить фанатов и хейтеров, исполнительница даже хотела проверить будущего супруга на детекторе лжи и выложить итоги теста на всеобщее обозрение. Однако, проверка якобы закончилась перебранкой с руководящей стороной сего мероприятия. Уже в это воскресенье влюблённые официально станут мужем и женой. Ведь, когда женщина хочет замуж, ей не помеха ни большой срок беременности, ни шестнадцатилетняя разница в возрасте, ни даже возможная неверность.