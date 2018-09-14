Алексей Воробьев и Ирина Дубцова поцеловались во время выступления на «Новой волне-2018». Комментарий певца

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2018» не обошёлся без происшествий любовного характера. Певец и актёр Алексей Воробьёв во время выступления в дуэте с Ириной Дубцовой обнял её и поцеловал прямо на глазах у всего честного народа.
Неужели поклонники и журналисты проморгали, как коллеги закрутили роман? Давно ли «звёзды» вместе? Как зародились отношения Алексея и Ирины? Фанаты просто терроризировали исполнителя бесчисленными вопросами, вынудив Воробьёва прокомментировать ситуацию, сложившуюся на сочинских подмостках.
Фото: instagram.com/dubtsova_official/
Девушки, можете спать спокойно. Вопреки слухам, сердце одного из самых завидных женихов российского шоу-бизнеса свободно. Артист заверил: поцелуй был всего лишь не более, чем искренним ежеминутным проявлением чувств. Это волшебная атмосфера «Новой волны» подействовала на него «опьяняющим» образом.
Алексей признался, что выступил с опровержением для того, чтобы в будущем избежать неловких ситуаций. Ведь он может быть замечен папарацци с другими девушками и тогда пойдут слухи о том, что он, мол, изменяет Дубцовой. Ирина, кстати, комментировать поцелуй с Алексеем, вообще, не стала.