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Врач-эндокринолог рассказала, сколько мандаринов без вреда для здоровья можно съедать в день

02 декабря 2023 09:55
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С наступление зимы набирают большую популярность цитрусовые за содержание в них множества витаминов, необходимых организму в холодное время года. Однако при употреблении любой пищи необходимо соблюдать меру. О том, сколько мандаринов можно съедать в день, рассказала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ кандидат медицинских наук Зухра Павлова, пишет РИА Новости.

Врач пояснила, что в мандаринах присутствуют витамины А и С, которые могут помочь в укреплении иммунной системы, зубов и костей.

При этом Павлова предупреждает, что ежедневно без вреда для организма допускается употреблять до пяти мандаринов. Также лучше, чтобы это количество цитрусовых было разделено на несколько приемов.
 

# Еда # калейдоскоп

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