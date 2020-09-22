«Она была первой, к кому я бежала». Внучки поделились фотографиями молодых бабушек

Бабушка – вторая мама. Она обожает своих внуков и проводит с ними очень много времени, готова отдать все самое лучшее. В соцсетях сейчас модно делиться фотографиями бабушек, посмотрите, какие они были красивые в молодости. «Моя бабушка. День памяти».

Фото: instagram.com/tatianathemis

«Бабушка. Дворянка. Красавица. В молодости ее часто принимали за актрису. Абсолютная любовь, само всепрощение, воплощение терпения и бесконечная стойкость».

Фото: instagram.com/dena19_66

«Она ждала меня, она переживала за меня, она всегда интересовалась моими успехами. Когда я приезжала на пару дней с учебы, первой к кому я бежала, была моя бабушка».

Фото: instagram.com/evgeniya_leschenko

«Чтобы стать счастливым человеком сегодня, нужно поставить много плюсов напротив пунктов в длинной таблице целей и достижений, но ни у одного из окружающих и окружавших меня людей я не видела такого счастливого взгляда, как у моей бабушки Раи. Ее природная красота гармонировала с озорным характером, величественным и уверенным в себе».

Фото: instagram.com/zakon232018

«Люблю бабушку».

Фото: instagram.com/esafronova4

«Моя бабушка Валентина Сергеевна. Красивая, веселая, правдолюбивая».

Фото: instagram.com/semenycheva_ira

«27 июля был день рождения моей красивой бабушки. В этом году Марии Васильевне исполнилось бы 96 лет.

Я очень радуюсь, когда чувствую в себе отзвуки ее энергии».

Фото: instagram.com/zhulkovskayamaria

«Моя азербайджанская бабушка с необычной статной красотой из Гянджи».

Фото: instagram.com/alexjalya

«Сегодня день памяти моей любимой бабушки, Лидии Алексеевны Головиной».

Фото: instagram.com/tanya_stavropol_parfum