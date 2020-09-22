Прямой эфир

«Она была первой, к кому я бежала». Внучки поделились фотографиями молодых бабушек

22 сентября 2020 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бабушка – вторая мама. Она обожает своих внуков и проводит с ними очень много времени, готова отдать все самое лучшее. В соцсетях сейчас модно делиться фотографиями бабушек, посмотрите, какие они были красивые в молодости.

«Моя бабушка. День памяти».

«Она была первой, к кому я бежала». Внучки поделились фотографиями молодых бабушек-1

Фото: instagram.com/tatianathemis   

«Бабушка. Дворянка. Красавица. В молодости ее часто принимали за актрису. Абсолютная любовь, само всепрощение, воплощение терпения и бесконечная стойкость».  

«Она была первой, к кому я бежала». Внучки поделились фотографиями молодых бабушек-4

Фото: instagram.com/dena19_66

«Она ждала меня, она переживала за меня, она всегда интересовалась моими успехами. Когда я приезжала на пару дней с учебы, первой к кому я бежала, была моя бабушка».

«Она была первой, к кому я бежала». Внучки поделились фотографиями молодых бабушек-7

Фото: instagram.com/evgeniya_leschenko

«Чтобы стать счастливым человеком сегодня, нужно поставить много плюсов напротив пунктов в длинной таблице целей и достижений, но ни у одного из окружающих и окружавших меня людей я не видела такого счастливого взгляда, как у моей бабушки Раи. Ее природная красота гармонировала с озорным характером, величественным и уверенным в себе». 

«Она была первой, к кому я бежала». Внучки поделились фотографиями молодых бабушек-10

Фото: instagram.com/zakon232018

«Люблю бабушку».

«Она была первой, к кому я бежала». Внучки поделились фотографиями молодых бабушек-13

Фото: instagram.com/esafronova4

«Моя бабушка Валентина Сергеевна. Красивая, веселая, правдолюбивая».

«Она была первой, к кому я бежала». Внучки поделились фотографиями молодых бабушек-16

Фото: instagram.com/semenycheva_ira

«27 июля был день рождения моей красивой бабушки. В этом году Марии Васильевне исполнилось бы 96 лет.
Я очень радуюсь, когда чувствую в себе отзвуки ее энергии».

«Она была первой, к кому я бежала». Внучки поделились фотографиями молодых бабушек-19

Фото: instagram.com/zhulkovskayamaria

«Моя азербайджанская бабушка с необычной статной красотой из Гянджи».

«Она была первой, к кому я бежала». Внучки поделились фотографиями молодых бабушек-22

Фото: instagram.com/alexjalya

«Сегодня день памяти моей любимой бабушки, Лидии Алексеевны Головиной».

«Она была первой, к кому я бежала». Внучки поделились фотографиями молодых бабушек-25

Фото: instagram.com/tanya_stavropol_parfum

Детям всегда интересно узнать побольше о молодости родителей, о том, как они проводили свободное время, чем увлекались и как познакомились. Выросшие дети показали фотографии своих мам и пап – подробнее здесь.  

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эта история достойна экранизации. Жених и невеста познакомились и влюбились, не выходя из квартир
22 сентября 2020 11:45

Эта история достойна экранизации. Жених и невеста познакомились и влюбились, не выходя из квартир

Как правильно провести чистку вашей расчёски? Эта пошаговая инструкция поможет
22 сентября 2020 10:21

Как правильно провести чистку вашей расчёски? Эта пошаговая инструкция поможет

У вас порвались колготки и их жалко выбросить? Эти 9 советов помогут вам применить их с пользой
22 сентября 2020 09:32

У вас порвались колготки и их жалко выбросить? Эти 9 советов помогут вам применить их с пользой