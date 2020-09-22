Эта история достойна экранизации. Жених и невеста познакомились и влюбились, не выходя из квартир

Мужчина и женщина всю жизнь жили в соседних домах, но почти не пересекались. А познакомились они и вовсе необычным способом. Как сообщает Daily Mail, в итальянском городе Верона весной 2020 года был введён карантин из-за пандемии. Чтобы не скучать, жители выходили на балконы, шутили, танцевали, играли на музыкальных инструментах.

Фото: instagram.com/paola.agnelli80

Однажды 38-летний Микеле Д’Альпаос увидел, как жильцы из дома напротив устроили импровизированный концерт. Особое внимание итальянец обратил на скрипачку, которая играла композицию Queen «We Are The Champions», и её 40-летнюю сестру Паолу Агнелли, отвечавшую за звук и колонки.

Фото: instagram.com/paola.agnelli80

Мужчина пристально смотрел на Паолу и понял – вот она, девушка его мечты. Поскольку идея кричать через всю улицу показалась Микеле не самой лучшей, он потратил время и нашёл Паолу в соцсетях. Так начались их переписка и регулярные разговоры по телефону. От переизбытка чувств итальянец написал имя девушки на баннере и установил его на крыше дома. Так об отношениях пары узнали все соседи. И не только они.

Фото: instagram.com/paola.agnelli80