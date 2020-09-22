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Эта история достойна экранизации. Жених и невеста познакомились и влюбились, не выходя из квартир

22 сентября 2020 11:45
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Мужчина и женщина всю жизнь жили в соседних домах, но почти не пересекались. А познакомились они и вовсе необычным способом.

Как сообщает Daily Mail, в итальянском городе Верона весной 2020 года был введён карантин из-за пандемии. Чтобы не скучать, жители выходили на балконы, шутили, танцевали, играли на музыкальных инструментах.

Эта история достойна экранизации. Жених и невеста познакомились и влюбились, не выходя из квартир -1

Фото: instagram.com/paola.agnelli80 

Однажды 38-летний Микеле Д’Альпаос увидел, как жильцы из дома напротив устроили импровизированный концерт. Особое внимание итальянец обратил на скрипачку, которая играла композицию Queen «We Are The Champions», и её 40-летнюю сестру Паолу Агнелли, отвечавшую за звук и колонки.

Эта история достойна экранизации. Жених и невеста познакомились и влюбились, не выходя из квартир -4

Фото: instagram.com/paola.agnelli80 

Мужчина пристально смотрел на Паолу и понял – вот она, девушка его мечты. Поскольку идея кричать через всю улицу показалась Микеле не самой лучшей, он потратил время и нашёл Паолу в соцсетях. Так начались их переписка и регулярные разговоры по телефону.

От переизбытка чувств итальянец написал имя девушки на баннере и установил его на крыше дома. Так об отношениях пары узнали все соседи. И не только они.

Эта история достойна экранизации. Жених и невеста познакомились и влюбились, не выходя из квартир -7

Фото: instagram.com/paola.agnelli80 

В конце мая пара впервые встретилась лично. Они вспомнили, что уже встречались как-то раз в 2019 году, но тогда просто прошли мимо. Теперь же Паола и Микеле по-настоящему влюбились друг в друга. Летом они постоянно ходили на свидания, а в сентябре объявили о помолвке.

Ранее мы рассказывали о другой судьбоносной встрече. Парень и девушка сделали совместное фото на фестивале, а спустя несколько лет поженились (подробнее здесь).

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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