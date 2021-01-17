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Самец черепахи считался последним представителем вида, но нашлась самка. Теперь специалисты по охране природы в предвкушении потирают руки

17 января 2021 07:57
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Самец черепахи считался последним представителем своего вида. В 2019 году умерла самка того же вида, и специалисты по охране окружающей среды решили, что гигантская мягкотелая черепаха Свайно обречена на вымирание. 

Как сообщает Good News Network, в октябре 2020 года во Вьетнаме в озере Донг Мо была обнаружена ещё одна черепаха из семейства трёхкоготных. Исследователи взяли у животного образец ДНК, прикрепили устройство слежения и отпустили. 

Самец черепахи считался последним представителем вида, но нашлась самка. Теперь специалисты по охране природы в предвкушении потирают руки-1

Фото: pixabay.com 

Когда выяснилось, что обнаруженная рептилия действительно принадлежит к виду мягкотелых черепах Свайно, специалисты по охране природы были в восторге. Многие думали, что этот вид не удастся возродить. Теперь учёные полны надежд и собираются устроить самке черепахи свидание с самцом, который живёт в зоопарке в китайском городе Сучжоу. 

Самец черепахи считался последним представителем вида, но нашлась самка. Теперь специалисты по охране природы в предвкушении потирают руки-4

Фото: pixabay.com 

Если же у этой пары ничего не получится, шанс на сохранение вида остаётся. Исследователи обнаружили признаки того, что в ещё двух озерах обитает по одному представителю мягкотелых черепах Свайно. 

Кстати, ранее мы рассказывали про грызуна, который явно не смотрел «Винни-Пуха». Животное так объелось в кормушке, что застряло (здесь подробности). 

# Дикие животные # калейдоскоп

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