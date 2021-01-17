Самец черепахи считался последним представителем вида, но нашлась самка. Теперь специалисты по охране природы в предвкушении потирают руки

Самец черепахи считался последним представителем своего вида. В 2019 году умерла самка того же вида, и специалисты по охране окружающей среды решили, что гигантская мягкотелая черепаха Свайно обречена на вымирание.

Как сообщает Good News Network, в октябре 2020 года во Вьетнаме в озере Донг Мо была обнаружена ещё одна черепаха из семейства трёхкоготных. Исследователи взяли у животного образец ДНК, прикрепили устройство слежения и отпустили.