Самец черепахи считался последним представителем вида, но нашлась самка. Теперь специалисты по охране природы в предвкушении потирают руки
Самец черепахи считался последним представителем своего вида. В 2019 году умерла самка того же вида, и специалисты по охране окружающей среды решили, что гигантская мягкотелая черепаха Свайно обречена на вымирание.
Как сообщает Good News Network, в октябре 2020 года во Вьетнаме в озере Донг Мо была обнаружена ещё одна черепаха из семейства трёхкоготных. Исследователи взяли у животного образец ДНК, прикрепили устройство слежения и отпустили.
Когда выяснилось, что обнаруженная рептилия действительно принадлежит к виду мягкотелых черепах Свайно, специалисты по охране природы были в восторге. Многие думали, что этот вид не удастся возродить. Теперь учёные полны надежд и собираются устроить самке черепахи свидание с самцом, который живёт в зоопарке в китайском городе Сучжоу.
Если же у этой пары ничего не получится, шанс на сохранение вида остаётся. Исследователи обнаружили признаки того, что в ещё двух озерах обитает по одному представителю мягкотелых черепах Свайно.
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