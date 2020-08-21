Самая популярная первая леди США. За что критиковали Нэнси Рейган

Какая первая леди в США считается самой популярной? На эту тему можно активно спорить в кругу друзей, неплохо знающих историю. Однако в 2011 году был проведён соцопрос и результат был однозначен – Нэнси Рейган.

И поскольку Нэнси пользовалась популярностью у американцев, разумеется, критики у неё тоже были. Так за что ругали супругу 40-го президента США Рональда Рейгана?

Борьба с наркотиками

Всё началось в 1982 году, когда Нэнси пришла в одну из начальных школ, чтобы пообщаться с учениками. На вопрос школьницы, что делать, если предлагают наркотики, супруга Рональда ответила: «Просто скажи: НЕТ». В дальнейшем эти слова стали слоганом кампании по борьбе с употреблением детьми наркотиков.