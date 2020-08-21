Самая популярная первая леди США. За что критиковали Нэнси Рейган
Какая первая леди в США считается самой популярной? На эту тему можно активно спорить в кругу друзей, неплохо знающих историю. Однако в 2011 году был проведён соцопрос и результат был однозначен – Нэнси Рейган.
И поскольку Нэнси пользовалась популярностью у американцев, разумеется, критики у неё тоже были. Так за что ругали супругу 40-го президента США Рональда Рейгана?
Борьба с наркотиками
Всё началось в 1982 году, когда Нэнси пришла в одну из начальных школ, чтобы пообщаться с учениками. На вопрос школьницы, что делать, если предлагают наркотики, супруга Рональда ответила: «Просто скажи: НЕТ». В дальнейшем эти слова стали слоганом кампании по борьбе с употреблением детьми наркотиков.
Фото: instagram.com/reaganlibrary40
Так в чём же упрекали Рейган? В чрезмерном расходование госбюджета. Однако Нэнси не обращала на критику внимания. Она расширила кампанию до международного уровня, заручившись поддержкой других первых леди и ряда организаций.
Красивый Белый дом
Нэнси хотела, чтобы резиденция президента США выглядела респектабельно. Так что Рейган вложила в косметический ремонт здания 800 тысяч долларов, а затем купила ещё на 200 тысяч долларов фарфоровый сервиз.
Угадайте, в чём её обвинили? В растрате средств налогоплательщиков.
Суровая первая леди
Рональд считался покладистым и обаятельным, а вот про Нэнси в её бытность первой леди говорили совсем не так. Супруга 40-го президента США оказывала определённое давление, чтобы помочь некоторым людям оставить свои посты. Например, из-за действий Нэнси были уволены министры МВД и здравоохранения, ушли несколько человек из Совета национальной безопасности США.
Фото: instagram.com/reaganlibrary40
Красивая первая леди
Супруга президента США должна выглядеть великолепно. По всей видимости, именно такого мнения придерживалась Нэнси. Она не смущалась тратить огромные деньги на свои наряды, чтобы хорошо смотреться на публике.
В этот раз критика была настолько серьёзной, что для успокоения общественности семья президента пообещала, что в дальнейшем все наряды Рейган будут переданы в музей.
Кстати о нарядах. Вы замечали, что Жаклин Кеннеди не расставалась с перчатками? У первой леди на это были четыре причины – здесь подробнее.