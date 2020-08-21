Татарская, Ферреро, Марс. Эти кондитеры придумали наши любимые десерты

Какую бы шоколадку съесть? Какой торт выбрать на праздник? Все мы время от времени задаёмся этими вопросами. Хотя, конечно, есть люди, которые по разным причинам вообще не едят сладости. Но это в большей мере исключение, а не правило.

Многие привычные для нас сладости появились в магазинах не так давно – в прошлом веке. Кто же создал эти вкусняшки?

Микеле Ферреро

Микеле родился в 1925 году в семье основателя Ferrero SpA Пьетро Ферреро. Сначала это была небольшая компания, но к тому моменту, когда Микеле возглавил её в 1957 году, она уже была одной из наиболее успешных в Италии.

Первая прекрасная идея, которая помогла Ferrero SpA выйти на международный рынок, была вызвана дефицитом. Во время Второй мировой войны была нехватка какао-бобов для производства шоколада, поэтому Пьетро стал смешивать какао-бобы с фундуком – так появилась Nutella.

В 1969 году Микеле придумал tic tac. Сначала эти конфеты назывались просто «Освежающая мята», но через год название сменилось на современное. Ферреро подумал, что звук, который издают конфеты, находясь в коробочке, слышится как «Тик-так».