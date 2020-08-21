Татарская, Ферреро, Марс. Эти кондитеры придумали наши любимые десерты
Какую бы шоколадку съесть? Какой торт выбрать на праздник? Все мы время от времени задаёмся этими вопросами. Хотя, конечно, есть люди, которые по разным причинам вообще не едят сладости. Но это в большей мере исключение, а не правило.
Многие привычные для нас сладости появились в магазинах не так давно – в прошлом веке. Кто же создал эти вкусняшки?
Микеле Ферреро
Микеле родился в 1925 году в семье основателя Ferrero SpA Пьетро Ферреро. Сначала это была небольшая компания, но к тому моменту, когда Микеле возглавил её в 1957 году, она уже была одной из наиболее успешных в Италии.
Первая прекрасная идея, которая помогла Ferrero SpA выйти на международный рынок, была вызвана дефицитом. Во время Второй мировой войны была нехватка какао-бобов для производства шоколада, поэтому Пьетро стал смешивать какао-бобы с фундуком – так появилась Nutella.
В 1969 году Микеле придумал tic tac. Сначала эти конфеты назывались просто «Освежающая мята», но через год название сменилось на современное. Ферреро подумал, что звук, который издают конфеты, находясь в коробочке, слышится как «Тик-так».
Фото: instagram.com/whatsuplebanon
Kinder Surprise тоже является частью Ferrero SpA. Правда, автором является не Микеле, а изобретатель Вилльям Саличе. Ферреро высоко ценил сотрудника, мужчина работал в компании всю свою жизнь, а после выхода на пенсию в 2007 году получил от Ferrero SpA бонус в 400 000 евро
В числе заслуг Микеле и Raffaello. Стоит признать, что Ферреро не только смог разработать отличную сладость, но и создал ей определённый имидж. Вскоре после выхода продукта на рынок Raffaello стало считаться чем-то особенным, элитным.
Франклин Марс
Франклин Клеренс Марс родился в 1883 году. В детстве он серьёзно болел, поэтому не мог посещать школу. Чтобы как-то занять себя, будущий бизнесмен помогал маме готовить сладости. Это так понравилось Марсу, что он решил связать свою жизнь с этим ремеслом.
Первый кондитерский магазин Франклин основал прямо в своём доме, а продавцами были Марс и его супруга. В начале 1920-ых мужчина придумал свой первый популярный батончик – Milky Way. Он продавался очень дёшево, поэтому его мог себе позволить практически любой человек. А в 1923 году Франклин разработал Snickers, который начал массово выпускаться в 1930 году.
Позже дело Марса продолжил его сын – Форрест. Он стал разработал батончик Mars, каким мы знаем его сегодня. Также Форрест является автором конфет M and M’s.
Виктория Татарская
О Татарской информации существенно меньше, чем об её коллегах. Известно, что Виктория жила в Советском Союзе. Технолог начинала обычной сотрудницей магазина, но в 1946 году стала заместителем заведующего производством на кондитерском производстве.
Там Татарская работала до 1975 года и разработала торты, которые обожали жители СССР. В числе её изделий – торты «Белая ночь», «Лунный», «Норд», а также пирожные «Север», «Ленинградское», «Невское».
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