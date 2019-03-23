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Вот так Плющенко отреагировал на медали Загитовой и Медведевой на ЧМ в Японии

23 марта 2019 11:16
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Новости России. Евгений Плющенко поздравил Алину Загитову и Евгению Медведеву с завоеванием медалей на ЧМ в Сайтаме.  

«Поздравляю Алину Загитову с поразительной победой и первым мировым титулом с очень сильным выступлением. Евгения Медведева, ты показала нам, как выглядит настоящий боец, твоя бронзовая медаль бесценна», – написал фигурист.  

Вот так Плющенко отреагировал на медали Загитовой и Медведевой на ЧМ в Японии-1

Фото: instagram.com/plushenkoofficial  

22 марта Загитова и Медведева завоевали золото и бронзу на чемпионате мира в Японии. Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.  

Соревнования прошли насыщенно, запомнившись четверным сальховом в исполнении Элизабет и объятиями Алины с Евгенией на церемонии вручения наград. 

Четвёртое и пятое места остались за японками – подробнее здесь.  

# Фигурное катание # калейдоскоп # Евгений Плющенко # Алина Загитова # Евгения Медведева

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