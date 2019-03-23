Вот так Плющенко отреагировал на медали Загитовой и Медведевой на ЧМ в Японии

Новости России. Евгений Плющенко поздравил Алину Загитову и Евгению Медведеву с завоеванием медалей на ЧМ в Сайтаме.

«Поздравляю Алину Загитову с поразительной победой и первым мировым титулом с очень сильным выступлением. Евгения Медведева, ты показала нам, как выглядит настоящий боец, твоя бронзовая медаль бесценна», – написал фигурист.