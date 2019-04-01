Пинцет и шприц. Как красиво снимать еду? Советы фотографа и фуд-стилиста

Сегодня в век цифровой фотографии – фуд-блогинг достиг пика популярности, ведь даже простой обыватель, не обладая профессиональными навыками, не прочь выставить на свою страничку в социальной сети кулинарные изыски шеф-поваров.

Настоящая же фуд-фотография – это искусство обмануть зрителя и подать любое блюдо в максимально выгодном свете.

Так к примеру, стейк – в реальности сырой кусок мяса, обожжённый с двух сторон и раскрашенный гуталином или машинным маслом.

Татьяна Назарук, фуд-стилист, шеф-повар:

Например, когда мы снимаем мясо, у меня всегда с собой есть бутылочка тёмного китайского соевого соуса. Он очень густой и при смазывании мяса он дает цвет хорошо зажаренной корочки. Картинку, которую ты видишь, готовая фотография и то, что ты можешь посмотреть сверху, очень отличается, потому что это выглядит часто нелепо, асимметрично, где-то там зубочистки, какие-то салфетки подложены.

У фотографа тоже есть свои секреты. Екатерина Шеденкова, фуд-фотограф:

Есть стакан яблочного сока, который можно разбавить водой и получить вино. Таким же образом для фотосъёмки получают чай, виски. И у меня, вообще, на все случаи жизни с собой есть набор пищевых красителей для того, чтобы где-то что-то подкрасить.

Сегодня мы покажем, как правильно сфотографировать салат. Татьяна Назарук:

Мы берём ингредиенты по отдельности, выбираем самые красивые листья салата, выкладываем их отдельно пинцетом. Каждый листик лежит на том месте, на котором он должен быть, и мы понимаем, с какого ракурса мы будем снимать.

Важно помнить, что все основные ингредиенты блюда должны быть на поверхности: помидоры черри, сухарики и основной белковый ингредиент – куриное филе. Татьяна Назарук:

Салат «Цезарь» – это то, что идёт со своей уникальной заправкой, но листья мы не заправляем, потому что если мы добавим заправку, салатный лист потеряет свой внешний вид.

Поскольку куриная грудка достаточно деликатная в приготовлении, на фотографии она часто выглядит сухой. Чтобы этого избежать, фуд-стилисты советуют смазать её водой или растительным маслом, так можно создать ощущение сочности. Сыр также следует рассыпать равномерно по всему блюду, не так, как принято в ресторане. Татьяна Назарук:

Иногда для фуд-стайла мы пользуемся не совсем профессиональным инвентарем. Обычный шприц или пипетка из аптеки используются для того, чтобы аккуратно выложить соус точечно туда, куда нам нужно.

Блюдо готово, а это значит пора брать в руки фотоаппарат делать снимок. Но для начала следует выстроить композицию, убрать лишнее со стола.

Екатерина Шеденкова:

Для того чтобы подсветить наши тени, нужно использовать отражатель. В качестве отражателя может быть любой лист белой бумаги, любая белая ткань.

Чтобы достичь равновесия в кадре, можно добавить новые элементы, кусочки хлеба, столовые приборы. Екатерина Шеденкова:

Снимаю я всегда в ручном режиме, фотографирую со штатива. Если это кадр для меню, конечно, лучше зажать диафрагму для того, чтобы показать резкими не только продукты на переднем плане, но и на заднем.

Камера настроена, композиция выстроена – делаем снимок.