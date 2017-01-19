«С момента омовения все начинается с чистого листа»: как пользователи соцсетей окунались в прорубь на Крещение

Очистить тело и душу. Православные верующие отмечают Крещение. Неотъемлемой частью одного из основных христианских праздников стало купание в проруби, в которое церковь вкладывает особый смысл. Омовение – это, прежде всего, очищение духовное, но считается, что благодаря чудодейственным свойствам воды, которые она приобретает в этот день, можно избавиться от недугов и болезней.



Вечером 19 января мы заглянули в социальные сети и увидели, как люди приобщались к таинству. Пользователи делились не только фотоотчетами, но и мыслями. Многие рассказали о том, как готовились к обряду, и поделились ощущениями уже после его совершения.

Крещение-2016: как православные отмечали праздник в прошлом году – здесь подробнее.