Прямой эфир

Торт и обнимашки: как Баси, старейшая в мире панда, отмечает день рождения

18 января 2017 09:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Одной из самых больших панд в мире исполняется 37 лет. По человеческим меркам возраст Баси приравнивается к 140 годам. Средняя продолжительность жизни бамбуковых мишек – 12 лет. Специалисты считают, что Баси стала долгожителем, потому что научилась доверять людям.

Торт и обнимашки: как Баси, старейшая в мире панда, отмечает день рождения-1



По случаю дня рождения всеобщей любимицы в исследовательском центре города Фучжоу устроили праздник. Имениннице вручили большой бамбуковый торт, на верхушке которого красовались цифры «37». Поздравить Баси пришли поклонники, в Китае их сотни. Более того, туристы считают своим долгом, находясь в Фучжоу провинции Фуцзянь, зайти проведать панду и сделать с ней фотографию на память.

Торт и обнимашки: как Баси, старейшая в мире панда, отмечает день рождения-3

Баси стала известной на весь мир еще в 90-х. С нее срисовали символ Азиатских игр, которые проходили в Пекине. Панда успела стать «легендой спорта» среди сородичей: ее обучили поднимать тяжелые предметы, крутить обручи и даже кататься на велосипеде.

Сотрудники исследовательского центра панд в Фучжоу:
Баси установила настоящий мировой рекорд по долгожительству для панд. Скоро специальная сертификационная программа зафиксирует это и официально признает ее самой старой пандой на планете. Животное чувствует себе неплохо – конечно, как для своего возраста. У Баси – целый букет болезней. Она страдает от высокого кровяного давления и сосудистого склероза. А в прошлом году пережила три кровотечения, и мы даже думали, что можем потерять мишку. Но ветеринары помогли. Сейчас даже аппетит хороший.

Торт и обнимашки: как Баси, старейшая в мире панда, отмечает день рождения-6

Панда-дипломатия: Китай налаживает отношения со странами-союзниками с помощью панд (здесь подробнее).

# Фотофакт # калейдоскоп # Животные

Другие новости рубрики

Все новости
Элвис жив? В США сфотографировали «живого» Элвиса Пресли
18 января 2017 08:46

Элвис жив? В США сфотографировали «живого» Элвиса Пресли

Видеофакт: в парке Флориды гигантский аллигатор перешел дорогу туристам
17 января 2017 17:40

Видеофакт: в парке Флориды гигантский аллигатор перешел дорогу туристам

«Не жена, а символ собранности»: поведение женщины во время ЧП покорило Интернет
17 января 2017 16:34

«Не жена, а символ собранности»: поведение женщины во время ЧП покорило Интернет