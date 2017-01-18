Элвис жив? В США сфотографировали «живого» Элвиса Пресли

Новости США. С момента смерти Элвиса Пресли прошло более сорока лет, а поклонники великого певца и актера все не могут смириться с утратой.

Из года в год они ищут доказательства того, что король рок-н-ролла инсценировал свою смерть. Сделал это, потому что хотел прожить остаток дней в тишине. В Сети опубликован снимок, на котором якобы запечатлен Пресли. Фото сделано 8 января в поместье Грейсленд, где жил кумир миллионов. Мужчина пришел на праздник, посвященный дню рождения Элвиса Пресли.



