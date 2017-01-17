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Видеофакт: в парке Флориды гигантский аллигатор перешел дорогу туристам

17 января 2017 17:40
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Новости США. Гигантского аллигатора запечатлели на видео туристы во Флориде. Он будто продефилировал перед изумленными посетителями заповедника.

Длина рептилии – 4,5 метров, а вес, по оценкам специалистов, достигает 350 килограммов.

Местные жители уже окрестили гиганта Годзиллой.

Аллигатор, после того, как видео опубликовали в социальных сетях, стал звездой. А сотрудники заповедника отмечают: число посетителей выросло вдвое.

Несколько лет назад героем новостных лет стал трехметровый аллигатор, который приполз на поле для гольфа во время женского турнира во Флориде. Дамы, несмотря на легкий испуг, продолжили игру.

Очевидцы сфотографировали аллигатора. Снимки в одно мгновение разлетелись по социальным сетям (фото смотрите здесь).

# Дикие животные # калейдоскоп

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