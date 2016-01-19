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Крещение Господне: пользователи соцсетей показали, как ныряли в проруби

19 января 2016 18:27
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Православные верующие отмечают Крещение Господне. Считается, что вода в этот день обладает особыми целебными свойствами. Ее освещение совершается дважды – на Богоявление и в Крещенский сочельник.

Неотъемлемой частью этого праздника стало и купание в проруби, в которое церковь вкладывает особый смысл.

Омовение – это, прежде всего, очищение духовное, но считается, что благодаря чудодейственным свойствам крещенской воды, можно избавиться от недугов и болезней. Проверить это на себе первые смельчаки смогли ещё накануне, нырнув в прорубь. Вечером 19 января мы заглянули в социальные сети и увидели, как люди приобщались к таинству. 

# общество # Фотофакт # Церковные праздники # Николай Валуев

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