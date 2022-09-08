Новости Великобритании. На 97 году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II. Произошло это 8 сентября. За это время сменилось 16 премьер-министров и произошла одна война, в которой Елизавета II принимала участие. Новость была опубликована в Twitter королевской семьи.

«Сегодня днем ​​королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале этим вечером и вернутся в Лондон завтра», – говорится в сообщении.