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На 97 году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II

08 сентября 2022 17:59
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Новости Великобритании. На 97 году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II. Произошло это 8 сентября. За это время сменилось 16 премьер-министров и произошла одна война, в которой Елизавета II принимала участие. Новость была опубликована в Twitter королевской семьи.

«Сегодня днем ​​королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале этим вечером и вернутся в Лондон завтра», – говорится в сообщении.

На 97 году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II-1

Фото: twitter.com/RoyalFamily

Елизавета II была на троне дольше всех из британских монахов – 70 лет. За это время сменились 16 премьер-министров и произошла одна война, в которой женщина принимала участие.

Кстати, правительница была известна тем, что стала первой принцессой в армии королевства. Во время Второй мировой войны она работала на радио, передавая всю важную информацию народу. Тогда юной Елизавете было всего 13 лет. В то же время она знакомится со своим будущим мужем – принцем Филиппом.

# Королевская семья # калейдоскоп # Елизавета II # принц Филипп # Новости Великобритании # Фотофакт

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