Международный день красоты. Чем известно 9 сентября в мировой истории?

Международный день красоты

9 сентября во всем мире воспевают красоту во всех ее проявлениях. Для этого учрежден Международный день красоты. Во многих городах и странах именно 9 сентября проводятся различные конкурсы стилистов, парикмахеров, модельеров, дизайнеров, а также конкурсы красоты. Кстати, первый в истории конкурс красоты прошел в Бельгии в сентябре 1888 года. А первый конкурс красоты «Мисс мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951 года. Свой профессиональный праздник в этот день отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, работники модельного бизнеса и все специалисты индустрии красоты.

9 сентября 1944 года заключено соглашение между правительством БССР и польским Комитетом национального освобождения об обмене населением. В результате обмена с 1944 по 1947 годы из Беларуси в Польшу въехали 27,5 тысячи человек, из Польши в Беларусь – 36 тысяч.

9 сентября 1913 года над Сырецким аэродромом Киева военный летчик Петр Нестеров первым в мире выполнил замкнутую кривую в вертикальной плоскости, названной впоследствии петлей Нестерова, или «мертвой» петлей. Этим маневром летчик положил начало высшему пилотажу. Нестеров прожил короткую, но очень яркую жизнь. В годы Первой мировой войны он совершил первый в истории воздушный таран и геройски погиб. Имя его золотыми буквами внесено в летопись русской и мировой авиации.

В 1984 году в этот день начался матч на первенство мира по шахматам между чемпионом мира Анатолием Карповым и победителем соревнования претендентов Гарри Каспаровым. Матч, который продолжался пять месяцев, стал рекордным по продолжительности в истории шахмат. Он проводился по регламенту, принятому FIDE в 1983 году – без ограничения числа партий, до шести побед одного из соперников.

Карпов с самого начала уверенно захватил лидерство и вел в счете. После 48 партий при 40 ничьих счет стал 5:3. Затянувшийся поединок был прерван без объявления победителя по решению президента FIDE, который аргументировал свое решение заботой о здоровье участников.

Анфиса Рябинница