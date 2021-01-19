Руперт Гринт назвал единственную тему, о которой они с Рэдклиффом и Уотсон не говорят
Новости Великобритании. Британский актёр Руперт Гринт, известный ролью Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер» рассказал о единственной теме, которую он не обсуждает с Дэниэлом Рэдклиффом и Эммой Уотсон.
Как сообщает Insider со ссылкой на The Sunday Times, этой темой является слава. По словам Гринта, известность обрушилась на него в очень раннем возрасте, И хотя он, Рэдклифф и Уотсон не были так популярны, как музыканты The Beatles, актёрам пришлось непросто.
Фото: instagram.com/potterheadworldonly
«Я бесконечно благодарен фанатам Поттера и никогда не отказываюсь от селфи, но иногда мне не хватает анонимности», – признался Руперт.
Фото: instagram.com/potterheadworldonly
Гринт добавил, что ему нравится сниматься, и он комфортно чувствует себя в кадре, но после рождения дочери актёру захотелось на время уйти с экранов.
Фото: instagram.com/rupertgrint
Напомним, весной 2020 года у Руперта Гринта и его возлюбленной Джорджии Грум родилась девочка. Малышку назвали Уэнсдэй – здесь подробности.