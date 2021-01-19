Руперт Гринт назвал единственную тему, о которой они с Рэдклиффом и Уотсон не говорят

Новости Великобритании. Британский актёр Руперт Гринт, известный ролью Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер» рассказал о единственной теме, которую он не обсуждает с Дэниэлом Рэдклиффом и Эммой Уотсон.

Как сообщает Insider со ссылкой на The Sunday Times, этой темой является слава. По словам Гринта, известность обрушилась на него в очень раннем возрасте, И хотя он, Рэдклифф и Уотсон не были так популярны, как музыканты The Beatles, актёрам пришлось непросто.