Бен Аффлек расстался с Аной де Армас после года отношений

Новости США. Американский актёр Бен Аффлек расстался с кубино-испанской актрисой Аной де Армас. Пара встречалась около года.

Как сообщает Daily Mail, о разрыве пары стало известно 18 января. По словам источника, у Бена и Аны были довольно сложные отношения. Кроме того, девушка не хотела быть привязанной к одному городу, а Аффлек не мог надолго уезжать из Лос-Анджелеса, поскольку там живут его дети.