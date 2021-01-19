Мужчина за несколько месяцев похудел на треть. Но ради этого пришлось отказаться от гамбургеров

Коронавирус и связанные с ним ограничения плохо повлияли на многих людей. Но есть и те, кого пандемия подтолкнула к положительным переменам.

Как сообщает WalesOnline, до марта 2020 года 40-летний британец Скотт Флетчер весил около 165 кг. Возле офиса мужчины находился фургон с гамбургерами, поэтому каждый рабочий день Скотт покупал там вкусную еду и наедался до отвала.

Работа у Флетчера сидячая, дома мужчина тоже предпочитал поменьше двигаться. Основной физической активностью британца были его прогулки с детьми. Пока малыши резвились, их папа прохаживался рядом.