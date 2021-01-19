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Мужчина за несколько месяцев похудел на треть. Но ради этого пришлось отказаться от гамбургеров

19 января 2021 07:56
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Коронавирус и связанные с ним ограничения плохо повлияли на многих людей. Но есть и те, кого пандемия подтолкнула к положительным переменам. 

Как сообщает WalesOnline, до марта 2020 года 40-летний британец Скотт Флетчер весил около 165 кг. Возле офиса мужчины находился фургон с гамбургерами, поэтому каждый рабочий день Скотт покупал там вкусную еду и наедался до отвала. 

Работа у Флетчера сидячая, дома мужчина тоже предпочитал поменьше двигаться. Основной физической активностью британца были его прогулки с детьми. Пока малыши резвились, их папа прохаживался рядом. 

Мужчина за несколько месяцев похудел на треть. Но ради этого пришлось отказаться от гамбургеров -1

Фото: Scott Fletcher 

Когда в Великобритании был введён карантин, Скотт больше не мог общаться со своей партнёршей и заскучал, но решил использовать эту возможность, чтобы привести себя в форму. Приходя после работы, Флетчер больше не устраивался поудобнее перед телевизором, а выходил на прогулки. 

Погода была хорошая, а тело привыкало к нагрузке, поэтому Скотт постепенно проходил всё большее расстояние. Через какое-то время мужчина стал бегать. Затем британец начал интересоваться полезной пищей и готовить её. В результате за время с марта по ноябрь Флетчер похудел на 38 кг. 

Мужчина за несколько месяцев похудел на треть. Но ради этого пришлось отказаться от гамбургеров -4

Фото: Scott Fletcher 

На этом мужчина не остановился. Сейчас он может пробежать 5 км за 27 минут и 10 км за 55 минут. Кроме того, отказ от гамбургеров тоже сказался на фигуре Скотта. К настоящему моменту мужчина весит около 102 кг. 

После похудения Флетчеру пришлось поменять всю свою одежду. Зато теперь он чувствует себя намного лучше и без проблем поднимается по лестницам, которые раньше вызывали у него одышку. 

Кстати, ранее мы рассказывали про парня, который за год похудел вдвое. Всё начиналось с неуклюжих попыток выполнить простые упражнения – здесь подробности

# Фитнес # калейдоскоп # Фотофакт

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