Разве можно устоять перед их обаянием? Показываем девять забавных котов
До появления интернета некоторые учёные говорили о том, что если у людей будет постоянный доступ ко всем знаниям человечества, то все выйдут на совершенно иной уровень развития. На самом же деле люди стали обмениваться фотографиями котиков.
Нет, конечно, все мы регулярно читаем статьи в Википедии, иногда слушаем аудиолекции и изучаем образовательную литературу. И всё-таки обмениваться фотографиями котиков намного интереснее. Вот, кстати, девять забавных снимков.
Фото: reddit.com/user/the_sanguine_guy
Фото: reddit.com/user/RideRepresentative19
Фото: reddit.com/user/NoodleTheCatMom
Фото: reddit.com/user/filmlover85
Фото: reddit.com/user/zopiloteeclisse2125
Фото: reddit.com/user/Hmfan822
Фото: reddit.com/user/lavender_bunny
Фото: reddit.com/user/KimKpop
Фото: reddit.com/user/Importance_Pale
Это ещё не всё. Ранее мы собрали коллекцию фотографий с очень эмоциональными котами – здесь подробнее.