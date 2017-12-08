Британский блогер зацементировал голову в микроволновке ради лайков

Новости Великобритании. 22-летний блогер из Великобритании пострадал из-за того, что он замуровал свою голову в микроволновой печи.

Парень не смог сам выбраться из ловушки – ему помогали пожарные.

Молодой человек замешал смесь из шпаклевки и залил ее в микроволновку. Чтобы дышать, он надел на голову мешок, который был оборудован специальной трубкой.