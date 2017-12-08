Британский блогер зацементировал голову в микроволновке ради лайков
Новости Великобритании. 22-летний блогер из Великобритании пострадал из-за того, что он замуровал свою голову в микроволновой печи.
Парень не смог сам выбраться из ловушки – ему помогали пожарные.
Молодой человек замешал смесь из шпаклевки и залил ее в микроволновку. Чтобы дышать, он надел на голову мешок, который был оборудован специальной трубкой.
Фото: twitter.com/WestMidsFire
Блогер хотел, чтобы микроволновка стала только формой для заливки, но не смог выбраться из нее.
Смесь застыла. Друзья некоторое время пытались помочь блогеру достать голову, однако безуспешно.
Фото: twitter.com/WestMidsFire
Пришлось прибегать к помощи пожарных. По словам спасателей, парень мог задохнуться. Микроволновку снимали с головы молодого человека около часа при помощи отвертки.
Спасатели:
Мы не впечатлены. Пять пожарных в течение часа освобождали блогера с YouTube, чья голова была «зацементирована» внутри микроволновой печи.
Фото: twitter.com/WestMidsFire
Блогеры извинились перед пожарными, признав, что из-за их шалости спасатели могли не успеть на серьезный вызов.
Пожарные опубликовали фото спасения парня в соцсетях.