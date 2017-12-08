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Британский блогер зацементировал голову в микроволновке ради лайков

08 декабря 2017 16:03
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Новости Великобритании. 22-летний блогер из Великобритании пострадал из-за того, что он замуровал свою голову в микроволновой печи.

Парень не смог сам выбраться из ловушки – ему помогали пожарные.

Молодой человек замешал смесь из шпаклевки и залил ее в микроволновку. Чтобы дышать, он надел на голову мешок, который был оборудован специальной трубкой.

Британский блогер зацементировал голову в микроволновке ради лайков-1

Фото: twitter.com/WestMidsFire

Блогер хотел, чтобы микроволновка стала только формой для заливки, но не смог выбраться из нее.

Смесь застыла. Друзья некоторое время пытались помочь блогеру достать голову, однако безуспешно.

Британский блогер зацементировал голову в микроволновке ради лайков-4

Фото: twitter.com/WestMidsFire

Пришлось прибегать к помощи пожарных. По словам спасателей, парень мог задохнуться. Микроволновку снимали с головы молодого человека около часа при помощи отвертки.

Спасатели:
Мы не впечатлены. Пять пожарных в течение часа освобождали блогера с YouTube, чья голова была «зацементирована» внутри микроволновой печи.

Британский блогер зацементировал голову в микроволновке ради лайков-7

Фото: twitter.com/WestMidsFire

Блогеры извинились перед пожарными, признав, что из-за их шалости спасатели могли не успеть на серьезный вызов.

Пожарные опубликовали фото спасения парня в соцсетях.

# Интернет # Фотофакт # калейдоскоп

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