Он поднимает штангу в 225 кг и даже 16-тонную фуру. Как деревенский парень стал чемпионом по пауэрлифтингу

Знакомьтесь, богатырь XXI века! Чемпион мира по пауэрлифтингу. Владиславу Ильющицу по плечам штанга в 225 кг, бревно в 140, гантеля в 80 и даже 16-тонная фура. Но путь к звездам был тернистым.

Владислав Ильющиц, мастер спорта по пауэрлифтингу:

Я увлекался футболом, хоккеем, но профессионально я заниматься не мог, так как родом из маленькой деревни, в которой население всего лишь 200 человек, и спортивных центров никаких не было. Был в школе очень маленького роста, очень такой пухленький и небольшой мальчик, мне хотелось выглядеть мужественно и быть сильным, придерживаясь высказыванием Владимира Турчинского, который говорил, что мужчина должен быть сильным. Когда мужчина красивый, иметь просто мышцы красивые, которые не могут ничего поднять, – это уже совсем не то и мне так не хотелось. Я хотел совместить: и хорошо выглядеть, и много поднимать, поэтому я выбрал силовой вид спорта.

Эти фото «до» и «после», как кадры нашумевшего ток-шоу. С наращиванием мышц самооценка пошла в гору.

Свою первую тренировку в столице десять лет назад помнит как сейчас. Тогда на фоне атлантов парень был серой мышкой. Перешел на здоровое питание, поставил крест на жирном и сладком, переключился на белок, овощи, воду. Так, мотивация и тренировки не оставили места комплексам.

Владислав Ильющиц:

Изначально был пауэрлифтинг, а потом когда я получил травму, я поменял свой вид спорта на силовой экстрим. Моя такая личная амбиция: хочу выиграть категорию по силовому экстриму до 95 – ближайший старт будет на Украине. Хочу хорошо подготовиться и хорошо выступить.

Спорт мне дал очень многое, у меня очень много друзей по всему миру из-за соревнований, очень много друзей в Республике Беларусь.

Сегодня Владислав «прокачивает» других и помогает обрести идеальную форму. Фитнес-тренер работает в тандеме с диетологами и старается поощрять клиентов за успехи. Силач учится на заочном в университете физкультуры, штудирует английский, ходит на курсы IT, вдохновляется выставками и мечтает открыть свой фитнес-центр.

Владислав Ильющиц:

Многие удивляются, но в основном мне нравятся девушки, которые сочные пышки, я просто их обожаю!

Анастасия Макеева, корреспондент:

Сейчас когда в Любанский район, приезжаете летом в деревню, бабушка, наверное, говорит: «Батюшки!» Владислав Ильющиц:

На самом деле у меня была такая очень интересная ситуация, это было четыре года назад, я приехал к другу на свадьбу, и одна бабулька, ей лет 80 плюс, смотрит на меня и говорит мужчине: «Глянь, что с ним такое, чего он так выглядит?! Что-то не то, не такой, как все».

Сверхзадача для Влада протянуть поезд-корабль и сделать себе имя в силовом экстриме. Спорт научил ставить высокие планки, поэтому атлет мечтает, чтобы в Беларуси становилось больше уличных площадок для занятий воркаутом, и наша молодежь была на высоте. И дело не только в голливудских кубиках, сколько в силе, доброте, порядочности и юморе. Таков настоящий мужчина.