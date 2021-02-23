Она собирает целебные травы и готовит варенье из шишек сосны. Травница с 30-летним стажем поделилась секретами

С легкой руки этой женщины даже самые обычные растения превращаются в эликсир здоровья. Ольга Спиридонова – травница с тридцатилетним стажем. В ее аптечке уже давно нет места таблеткам: на смену пилюлям пришли целебные сборы и отвары. У каждого природного «препарата» своя инструкция.

Ольга Спиридонова, травница, основатель фитошколы:

Иван-чай – это наше растение, которое у нас растет всюду, это великолепный нейропротектор, его сейчас активно используют в постковидном синдроме для снятия стресса, бессонницы и напряжения.

Чтобы поддерживать здоровье, человеку не нужны заморские чудо-травы с другого конца света. Считается, что достаточно всего 10-15 видов растений, которые «прописались» в местности проживания, ведь белорусская природа славится своими «зелеными целителями». Ольга Спиридонова:

Очень хорошо, если будут использоваться какие-то травы, которые помогают привести в порядок нервную систему и это в первую очередь то, что мы называем прованскими травами, смесь антиоксидантов – это майоран, чабрец, душица. Любые эти травы можно смолоть в порошок и просто посыпать ими пищу. Их можно добавлять и в борщ, и в щи, и в тушеные овощи, и в творог, и в какие-то йогурты, коктейли, где-то треть чайной, пол чайной ложечки.

Для каждого недуга – свой сбор. Магической силой обладает чай из листьев смородины и одуванчика: для суставов такая комбинация – скорая помощь. Таволга – сильнейшее противовирусное средство, а варенье из шишек сосны – отхаркивающее и тонизирующее.

Ольга Спиридонова:

Сосна. Не поленитесь набрать пыльцы, это очищение сосудов, в том числе сосудов мозговых, а сейчас это очень важно. Это бронхолегочное очищение, особенно тем, кто переболел пневмонией, и это просто вкусно. Ее можно набрать, смешать с медом и принимать дома.

Сосна обыкновенная – враг вирусов. Дело в том, что в хвое содержатся эфирные масла, обладающие бактерицидными свойствами, каротин и витамин С. Такой чудодейственный состав не только повышает защитные силы организма, тонизирует, но и очищает сосуды. Рецепт целительного зелья прост: две столовые ложки сосновой хвои измельчить в блендере, добавить ложку меда и дольку лимона, все залить кипятком и дать настояться. Принимать каждое утро по стакану.

Ольга Спиридонова:

Я рекомендую в первую очередь обращать внимание на сосуды, потому что антиагреганты, нейропротекторы, антикоагулянты – это те травы, которые помогают человеку справиться не только с вирусом, но и с его последствиями, но они, как оказалась, намного тяжелее того, что бывает в остром периоде. И это самые простые травы, которые растут у нас, – это календула, таволга, медуница, душица, шалфей, очень полезен лист смородины, лист облепихи, малины, лист ивы. Это природные салицилаты.