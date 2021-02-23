Она собирает целебные травы и готовит варенье из шишек сосны. Травница с 30-летним стажем поделилась секретами
С легкой руки этой женщины даже самые обычные растения превращаются в эликсир здоровья. Ольга Спиридонова – травница с тридцатилетним стажем. В ее аптечке уже давно нет места таблеткам: на смену пилюлям пришли целебные сборы и отвары. У каждого природного «препарата» своя инструкция.
Ольга Спиридонова, травница, основатель фитошколы:
Иван-чай – это наше растение, которое у нас растет всюду, это великолепный нейропротектор, его сейчас активно используют в постковидном синдроме для снятия стресса, бессонницы и напряжения.
Чтобы поддерживать здоровье, человеку не нужны заморские чудо-травы с другого конца света. Считается, что достаточно всего 10-15 видов растений, которые «прописались» в местности проживания, ведь белорусская природа славится своими «зелеными целителями».
Ольга Спиридонова:
Очень хорошо, если будут использоваться какие-то травы, которые помогают привести в порядок нервную систему и это в первую очередь то, что мы называем прованскими травами, смесь антиоксидантов – это майоран, чабрец, душица. Любые эти травы можно смолоть в порошок и просто посыпать ими пищу. Их можно добавлять и в борщ, и в щи, и в тушеные овощи, и в творог, и в какие-то йогурты, коктейли, где-то треть чайной, пол чайной ложечки.
Для каждого недуга – свой сбор. Магической силой обладает чай из листьев смородины и одуванчика: для суставов такая комбинация – скорая помощь. Таволга – сильнейшее противовирусное средство, а варенье из шишек сосны – отхаркивающее и тонизирующее.
Ольга Спиридонова:
Сосна. Не поленитесь набрать пыльцы, это очищение сосудов, в том числе сосудов мозговых, а сейчас это очень важно. Это бронхолегочное очищение, особенно тем, кто переболел пневмонией, и это просто вкусно. Ее можно набрать, смешать с медом и принимать дома.
Сосна обыкновенная – враг вирусов. Дело в том, что в хвое содержатся эфирные масла, обладающие бактерицидными свойствами, каротин и витамин С. Такой чудодейственный состав не только повышает защитные силы организма, тонизирует, но и очищает сосуды. Рецепт целительного зелья прост: две столовые ложки сосновой хвои измельчить в блендере, добавить ложку меда и дольку лимона, все залить кипятком и дать настояться. Принимать каждое утро по стакану.
Ольга Спиридонова:
Я рекомендую в первую очередь обращать внимание на сосуды, потому что антиагреганты, нейропротекторы, антикоагулянты – это те травы, которые помогают человеку справиться не только с вирусом, но и с его последствиями, но они, как оказалась, намного тяжелее того, что бывает в остром периоде. И это самые простые травы, которые растут у нас, – это календула, таволга, медуница, душица, шалфей, очень полезен лист смородины, лист облепихи, малины, лист ивы. Это природные салицилаты.
Не стоит ждать волшебства после одного глотка отвара. Добиться целительного эффекта от лекарственных трав можно только при их регулярном употреблении. Но прежде чем заняться зеленой терапией, помните – важно знать противопоказания и строго соблюдать дозировку.