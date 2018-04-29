Прямой эфир

29 апреля Alekseev проведёт первую репетицию на сцене «Евровидения-2018»

29 апреля 2018 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 29 апреля представитель Беларуси на музыкальном конкурсе «Евровидение-2018» Alekseev поднимется на сцену в Лиссабоне для первой репетиции.  

Как сообщается на сайте Eurovision Song Contest Lisbon 2018, продолжительность выступления каждого участника составит 30 минут.  

Что думает о промо-туре «Евровидения» Alekseev и какие страны уже посетил?  

В этом году СМИ запрещено присутствовать в зале во время первой репетиции музыкантов. Однако журналисты смогут наблюдать за участниками на экране в пресс-центре.  

«Здесь есть большое количество людей, которые готовы и могут меня поддержать: почему Alekseev решил выступать на «Евровидении» от Беларуси  

Первым в 12:00 на сцену поднимется представитель Азербайджана, представитель Беларуси выступит восьмым, а закончит репетицию болгарская группа Equinox.  

В первом полуфинале Alekseev выступит восьмым 8 мая с композицией «Forever» – здесь подробнее.  

# Культура # Евровидение 2018 # Alekseev

Другие новости рубрики

Все новости
Творческий дебют. В Минске состоялся конкурс юных исполнителей современной музыки
28 апреля 2018 19:38

Творческий дебют. В Минске состоялся конкурс юных исполнителей современной музыки

«Море эмоций». Как в Минске выбирали «Королеву Весну–2018»
28 апреля 2018 13:40

«Море эмоций». Как в Минске выбирали «Королеву Весну–2018»

Пинск станет культурной столицей Беларуси в 2019 году
27 апреля 2018 12:31

Пинск станет культурной столицей Беларуси в 2019 году