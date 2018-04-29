29 апреля Alekseev проведёт первую репетицию на сцене «Евровидения-2018»

Новости Беларуси. 29 апреля представитель Беларуси на музыкальном конкурсе «Евровидение-2018» Alekseev поднимется на сцену в Лиссабоне для первой репетиции.

Как сообщается на сайте Eurovision Song Contest Lisbon 2018, продолжительность выступления каждого участника составит 30 минут.

Что думает о промо-туре «Евровидения» Alekseev и какие страны уже посетил?

В этом году СМИ запрещено присутствовать в зале во время первой репетиции музыкантов. Однако журналисты смогут наблюдать за участниками на экране в пресс-центре.

«Здесь есть большое количество людей, которые готовы и могут меня поддержать: почему Alekseev решил выступать на «Евровидении» от Беларуси

Первым в 12:00 на сцену поднимется представитель Азербайджана, представитель Беларуси выступит восьмым, а закончит репетицию болгарская группа Equinox.