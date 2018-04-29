«На борту был ад»: солистка группы «Серебро» рассказала в социальной сети об инциденте во время полёта

Новости России. Солистка группы Serebro Ольга Серябкина написала в соцсети, что во время полёта самолёт, на котором коллектив летел из России в Черногорию, едва не разбился. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Сразу после взлёта у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы», – написала певица в Instagram.

По словам Серябкиной, «на борту был ад». Также она заявляет, что все стюардессы в самолёте, кроме одной, вели себя непрофессионально. Когда самолёт приземлился, пассажиров встречали спасатели и медработники.

«Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя», – закончила Ольга сообщение.

Мнения пользователей социальной сети разделились. Одни отнеслись к словам певицы скептично, а другие посочувствовали.

«Да господи, купите себе уже свой личный самолет и летайте им!»,

«Слава Богу всё обошлось. Пилот умничка!»,

«Это тебе диспетчер после посадки на ушко шепнул, что вас час на радаре не было видно?!»,

«Оля, это какая-то жесть, очень рада, что всё обошлось»,

«Любой человек в этой ситуации испугается. Это не роботы! Успокаивать и бегать вокруг одного человека не обязаны»,

«Оля, держитесь, восстанавливайтесь. Вы дарите людям добро, любовь, радость. Пусть и они всегда будут рядом с Вами! Мы очень любим Ваше творчество».

Весной 2018 года у сотрудников авиации произошёл конфликт с ещё одной певицей.