У людей массово пропадала обувь из домов. Эту тайну раскрыл внимательный мужчина

В Берлине у жителей одного из районов стала пропадать обувь. Никто не мог понять, кто ее крадет. И вора нашел внимательный мужчина.

Как сообщает DW News со ссылкой на местные СМИ, утаскивала обувь из домов лиса. Ей удалось украсть около сотни разных видов обуви – кроссовки, туфли, тапочки, сандалии. Местный житель Кристиан Мейер решил понаблюдать, куда пропали его новые кроссовки. Сначала мужчина заметил, что он не единственный, кто лишился обуви, – на его вопрос откликнулись многие жители района.