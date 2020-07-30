«Лестничная площадка походит на арт-объект». Показываем креативные подъезды Минска

В одном красивом-красивом городе стоит красивый-красивый дом. В этом красивом-красивом доме, есть красивый-красивый подъезд. Мария Кронда, корреспондент:

Если уж делать, то с размахом! К облагораживанию этого подъезда жители многоэтажки подошли креативно. Лестничная площадка в действительности походит на арт-объект.

Вот, что значит очутиться в гостях у сказки. Красочные персонажи поселились в подъезде №1 22-го дома по улице Гашкевича уже более 5 лет назад. С тех пор ни одна «хулиганская проделка» не запятнала творчество художников. Ирина Гончаревич:

Наш дом подчиняется товариществу собственников. Чтобы не делать обыкновенный ремонт и выдержать подъезд в интересном стиле – так как у нас в основном проживают в нашем подъезде детки, – мы решили привлечь художников со стороны. Пример неординарного подхода к улучшению жилищных условий – не единичный. Образцово-показательные подъезды уже несколько раз попадали в объективы наших камер. Нестандартные решения дома управленцев поддерживают и коммунальщики, которые в свою очередь готовы выслушать любые пожелания.

Александр Моисеенко, исполняющий обязанности заместителя директора КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Партизанского района г. Минска»:

Существует 535 Указ Президента Республики Беларусь, который регламентирует. По результатам весенних и осенних осмотров эксплуатирующие организации формируют этот план, и уже на следующий год мы уже включаем эти подъезды, если они нуждаются в текущем ремонте. Инициативные граждане выбирают и цвет краски, возможно, у граждан появляются какие-то дополнительные пожелания. Это максимально учитывается при формировании сметной стоимости.

Плановый ремонт на Воронянского, 22 разукрасил серые будни местных жильцов и превратил стены второго подъезда в дольки мандарина. Ольга:

Конечно, красиво. Заходишь в это помещение в такое солнечное, жизнерадостное. Инициатором был старший по нашему подъезду. Хочется пожелать жить красиво, наверное, с каждого своего сантиметра не только квартиры, но и подъезда делать вот такую красоту.

Живописные холсты столичных подъездов иногда бьют не только по глазам, но и по кошельку. Оттого большинство постояльцев все же придерживаются традиционных интерьерных решений. У подъездов дома №4а на переулке Козлова, например, цвет настроения – синий. Две недели назад здесь завершился освежающий ремонт. Лидия Сергеева:

Все покрасили, побелили, внизу сделали стяжку. Цвет наша молодежь выбирала. Перила темно-шоколадные. Я хочу сказать, как эти делали ремонт, мне даже понравилось, они за собой все вымыли. Мы не мыли подъезды, они за собой все убрали, все аккуратненько.