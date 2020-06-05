В зоопарке Испании родился белый львёнок

Новости Испании. В зоосаде испанского города Гильена впервые родился белый львёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. В зоосаде испанского города Гильена впервые родился белый львёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Малыш очень крупный, однако по мнению специалистов, с его здоровьем всё в порядке. Пол нового члена львиной семьи пока не установили.
Родителей детёныша привезли сюда из Таиланда в рамках программы по обмену 4 года назад. По мнению директора, львёнок может стать главной звездой этого сезона, если зоопарк позволят открыть.