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В зоопарке Испании родился белый львёнок

05 июня 2020 13:21
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Новости Испании. В зоосаде испанского города Гильена впервые родился белый львёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоопарке Испании родился белый львёнок -1

В зоопарке Испании родился белый львёнок -3

Малыш очень крупный, однако по мнению специалистов, с его здоровьем всё в порядке. Пол нового члена львиной семьи пока не установили.

В зоопарке Испании родился белый львёнок -6

Родителей детёныша привезли сюда из Таиланда в рамках программы по обмену 4 года назад. По мнению директора, львёнок может стать главной звездой этого сезона, если зоопарк позволят открыть.

# Дикие животные # Фотофакт

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