Красавица из ЮАР завоевала титул «Мисс Вселенная»

Новости мира. 26 ноября вечером в Лас-Вегасе прошел финал конкурса красоты «Мисс Вселенная». В шоу принимали участие 92 красавицы со всего мира. «Мисс Вселенная» входит в четверку самых популярных мировых конкурсов красоты.

Победительницей форума в этом году стала 22-летняя участница из ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс. Девушка – дипломированный специалист в области управления бизнесом.