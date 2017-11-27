Красавица из ЮАР завоевала титул «Мисс Вселенная»
Новости мира. 26 ноября вечером в Лас-Вегасе прошел финал конкурса красоты «Мисс Вселенная». В шоу принимали участие 92 красавицы со всего мира. «Мисс Вселенная» входит в четверку самых популярных мировых конкурсов красоты.
Победительницей форума в этом году стала 22-летняя участница из ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс. Девушка – дипломированный специалист в области управления бизнесом.
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Деми-Ли Нель-Питерс. Фото: instagram.com/demileighnp
Отвечая на вопрос о том, какая сейчас наиболее важная проблема для женщин, Нель-Питерс ответила, что нужно уравнять оплату труда женщин и мужчин, потому что во многих странах тенденция далеко не в пользу женщин.
Второе место заняла участница из Ямайки, а третье – представительница Колумбии.
Деми-Ли Нель-Питерс. Фото: instagram.com/demileighnp
Корону победительнице вручила «Мисс Вселенная-2016, француженка Ирис Миттенар.
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Гостем фестиваля стала Ферги, которая исполнила несколько песен.
Деми-Ли Нель-Питерс. Фото: instagram.com/demileighnp
На минувшей неделе прошел финал конкурса красоты «Мисс мира».
Его победительницей стала участница из Индии – здесь подробнее.