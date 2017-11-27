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Красавица из ЮАР завоевала титул «Мисс Вселенная»

27 ноября 2017 06:30
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Новости мира. 26 ноября вечером в Лас-Вегасе прошел финал конкурса красоты «Мисс Вселенная». В шоу принимали участие 92 красавицы со всего мира. «Мисс Вселенная» входит в четверку самых популярных мировых конкурсов красоты.

Победительницей форума в этом году стала 22-летняя участница из ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс. Девушка – дипломированный специалист в области управления бизнесом.

Мисс Вселенная: как за 60 лет изменились стандарты красоты – грандиозный фотофакт здесь

Красавица из ЮАР завоевала титул «Мисс Вселенная»-1

Деми-Ли Нель-Питерс. Фото: instagram.com/demileighnp

Отвечая на вопрос о том, какая сейчас наиболее важная проблема для женщин, Нель-Питерс ответила, что нужно уравнять оплату труда женщин и мужчин, потому что во многих странах тенденция далеко не в пользу женщин.

Второе место заняла участница из Ямайки, а третье – представительница Колумбии.

Красавица из ЮАР завоевала титул «Мисс Вселенная»-4

Деми-Ли Нель-Питерс. Фото: instagram.com/demileighnp

Корону победительнице вручила «Мисс Вселенная-2016, француженка Ирис Миттенар.

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Гостем фестиваля стала Ферги, которая исполнила несколько песен.

Красавица из ЮАР завоевала титул «Мисс Вселенная»-7

Деми-Ли Нель-Питерс. Фото: instagram.com/demileighnp

На минувшей неделе прошел финал конкурса красоты «Мисс мира».

Его победительницей стала участница из Индии – здесь подробнее.

# Фотофакт # калейдоскоп # Мисс мира # Деми-Ли Нель-Питерс

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