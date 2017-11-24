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Картофельное пюре и … Названы блюда предсмертного ужина Гитлера

24 ноября 2017 19:47
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Новости Германии. Еженедельный информационно-политический журнал Германии Focus опубликовал материал, в котором называются блюда предсмертного ужина Гитлера.

Австрийский историк обнародовал письма повара Адольфа Гитлера Констанции Манциарли. В одном из них женщина рассказывает, что 30 апреля 1945 года ее попросили приготовить для Гитлера яичницу и картофельное пюре. Как стало известно через несколько часов, это была последняя трапеза политика.

Манциарли пишет, что на должность личного повара Гитлера она попала совершенно случайно. Говорит, что не хотела работать на нацистов, но приняла предложение, потому что боялась попасть под суд. В письмах она отмечает, что Гитлер не ел мяса, придерживался диеты и любил пироги.

Оказывается, группы мародеров, именуемых себя белорусскими партизанами, формировало командование Гитлера

# калейдоскоп # Необычное

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